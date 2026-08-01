Một phường ở Bắc Ninh phát hiện hàng trăm vi phạm về đất đai

>>> Mời quý độc giả xem video: Hàng chục nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp ở khu phố Phương Cầu, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh.
>>> Mời quý độc giả xem video: Hàng chục nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp ở khu phố Phương Cầu, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh.
Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vừa nội soi thành công lấy khối bã thức ăn trong dạ dày bệnh nhân cao tuổi nhiều bệnh nền, tránh được một cuộc phẫu thuật nhiều rủi ro.
Ung thư biểu mô tế bào vảy xâm lấn toàn bộ vùng hàm mặt khiến cụ ông 76 tuổi phải cắt nửa khuôn mặt, múc bỏ nhãn cầu. Ca mổ 8 giờ nhờ ứng dụng mô hình 3D.
Chiều 28/7, Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố, cắt gan thành công cho người bệnh gần 5 năm kiên trì điều trị ung thư gan bằng nhiều phương pháp khác nhau.