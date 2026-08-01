Một phường ở Bắc Ninh phát hiện hàng trăm vi phạm về đất đai

Đau bụng, buồn nôn vì khối bã thức ăn lớn mắc kẹt trong dạ dày Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vừa nội soi thành công lấy khối bã thức ăn trong dạ dày bệnh nhân cao tuổi nhiều bệnh nền, tránh được một cuộc phẫu thuật nhiều rủi ro.

Nguy cơ dịch bệnh gia tăng, cần thực hiện các biện pháp phòng tránh hiệu quả Người dân cần đeo khẩu trang, rửa tay, giữ không khí thông thoáng và duy trì lối sống lành mạnh để phòng Covid-19 và cảm cúm mù

Điều trị dị tật dính khớp sọ trẻ em bằng kỹ thuật kéo giãn ít xâm lấn Chỉ với việc kéo giãn sọ 1mm mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương đã mở ra bước tiến mới trong điều trị dị tật dính khớp sọ trán - đỉnh một bên ở trẻ em

Cục An toàn thực phẩm khẩn trương điều tra vụ ngộ độc tại Lâm Đồng 84 người nhập viện sau ăn bánh mì, Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguồn gốc thực phẩm, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm và cảnh báo cộng đồng.

Hơn 75.000 hộp bột rau vi phạm bị tiêu hủy, xử phạt gần 600 triệu đồng Cục Quản lý thị trường xử lý hàng loạt sản phẩm vi phạm của Eherbal, cảnh báo người tiêu dùng không tin vào quảng cáo của KOL về các sản phẩm detox.

Số hóa toàn diện công tác quản lý bữa ăn học đường từ năm học 2026-2027 Từ năm học 2026-2027, toàn bộ cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn Hà Nội sẽ triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck)

Khối u "ăn mòn" gần nửa khuôn mặt, cụ ông 76 tuổi vượt đại phẫu 8 giờ Ung thư biểu mô tế bào vảy xâm lấn toàn bộ vùng hàm mặt khiến cụ ông 76 tuổi phải cắt nửa khuôn mặt, múc bỏ nhãn cầu. Ca mổ 8 giờ nhờ ứng dụng mô hình 3D.

Bác sĩ cảnh báo dịch adenovirus ở trẻ nhỏ, cần phòng ngừa đúng cách 12 trẻ mắc adenovirus tại Phú Thọ, triệu chứng dễ nhầm lẫn với cúm, phụ huynh cần lưu ý triệu chứng và giữ vệ sinh để phòng bệnh hiệu quả.

Ngộ độc thực phẩm tại Lâm Đồng: Hàng chục người nhập viện sau ăn bánh mì Sau ăn bánh mì tại cơ sở địa phương, nhiều người bị đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, đã được đưa đi cấp cứu, nguyên nhân đang được làm rõ.