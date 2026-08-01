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Một phường ở Bắc Ninh phát hiện hàng trăm vi phạm về đất đai

Mạnh Hưng

UBND phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh) đã rà soát, phát hiện 205 cơ sở vi phạm quy định pháp luật về đất đai trên địa bàn.

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Ngày 31/7, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Tô Thành Công - Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh), cho biết phường đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc rà soát cơ sở xây dựng, hoạt động khi không có giấy phép xây dựng; không đúng giấy phép xây dựng, không đúng mục đích sử dụng trên địa bàn.
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Tổng hợp kết quả rà soát các cơ sở xây dựng, hoạt động khi không có giấy phép xây dựng, không đúng giấy phép xây dựng, không đúng mục đích sử dụng đất, UBND phường Phương Liễu phát hiện 205 cơ sở vi phạm quy định pháp luật về đất đai trên địa bàn. Riêng khu phố Phương Cầu (phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh), có 22/205 trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
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Đây là những công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, sử dụng sai mục đích đất tại cánh đồng khu phố Phương Cầu, phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh). Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liễu Tô Thành Công cho hay, những công trình này đều xuất hiện trước thời điểm sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, là tồn tại, lịch sử để lại.
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Về phương án xử lý, ông Tô Thành Công cho biết phường đã báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh Bắc Ninh, đồng thời cho mời chủ các cơ sở, nhà xưởng vi phạm lên để quán triệt, ký cam kết không vi phạm đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, yêu cầu phải khắc phục những tồn tại.
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Các nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực này đều đang sử dụng sai mục đích đất. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra những sai phạm về đất đai này? Đây cũng là điều mà dư luận địa phương đang băn khoăn.
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Hàng hóa được dán nhãn, mác chữ nước ngoài tập kết bên trong một nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở khu phố Phương Cầu, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh.
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Khu nhà xưởng trái phép cũng tập trung nhiều lao động.
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Các nhà xưởng trái phép “mọc” trên đất nông nghiệp rộng tới hàng trăm m2.
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Chảy qua khu nhà xưởng trái phép là một kênh nước được sử dụng để tưới tiêu cho hoa màu bà con nhân dân, nhưng lại bị ngả màu đen kịt. Đại diện UBND phường Phương Liễu thông tin thêm phường cũng đang báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh Bắc Ninh lên phương án nạo vét đối với kênh nước này.
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Khu nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp ở khu phố Phương Cầu như một cụm công nghiệp thu nhỏ.

>>> Mời quý độc giả xem video: Hàng chục nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp ở khu phố Phương Cầu, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh.

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#UBND phường Phương Liễu #vi phạm quy định pháp luật về đất đai #Bắc Ninh
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