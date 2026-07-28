Sau 5 năm chống chọi ung thư gan, người mẹ ba con giành lại cơ hội sống

Bệnh nhân N.T. (38 tuổi, Hưng Yên) là công nhân và đang nuôi ba con nhỏ. Chị mắc ung thư biểu mô tế bào gan trên nền viêm gan B mạn tính.

ThS.BSNT Dương Thị Hường cho biết, người bệnh được điều trị viêm gan B bằng thuốc kháng virus đều đặn trong nhiều năm. Đến năm 2020, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, chị được phát hiện mắc ung thư gan.

Từ thời điểm đó, người bệnh liên tục được điều trị bằng nhiều phương pháp nhằm kiểm soát khối u, gồm đốt sóng cao tần (RFA) và nút mạch hóa chất (TACE) nhiều lần. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị không đạt như kỳ vọng.

Đến tháng 8/2025, các biện pháp điều trị tiếp tục cho hiệu quả hạn chế. Tháng 12/2025, khối u xuất hiện tình trạng tăng sinh mạch trở lại. Các bác sĩ chuyển sang điều trị thuốc toàn thân, song ung thư vẫn tiếp tục tiến triển và xuất hiện thêm tổn thương mới.

Trước diễn biến trên, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để đánh giá lại toàn diện.

Ê - kíp phẫu thuật cắt khối gan ung thư cho bệnh - Ảnh BVCC

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ đánh giá kỹ mức độ xâm lấn của khối u, chức năng gan và thể trạng người bệnh trước khi thống nhất chỉ định phẫu thuật cắt gan phải diện rộng.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, chức năng gan của người bệnh phục hồi tốt, diễn biến hậu phẫu ổn định. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) không ghi nhận tổn thương còn sót lại, trong khi các chỉ điểm khối u giảm rõ rệt. Chỉ sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, nhận định trường hợp trên cho thấy vai trò quan trọng của điều trị đa mô thức và chiến lược cá thể hóa trong điều trị ung thư gan.

Theo BS Giang, việc phối hợp linh hoạt giữa các phương pháp như đốt sóng cao tần (RFA), nút mạch hóa chất (TACE), điều trị thuốc toàn thân và phẫu thuật giúp tối ưu hiệu quả kiểm soát bệnh, đồng thời mở thêm cơ hội điều trị cho những trường hợp trước đây được đánh giá rất khó can thiệp.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, ung thư gan không phải là căn bệnh có một phác đồ điều trị chung cho tất cả người bệnh. Mỗi trường hợp cần được đánh giá đầy đủ về giai đoạn bệnh, mức độ xâm lấn, chức năng gan và tình trạng toàn thân để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Khuyến cáo dành cho người mắc viêm gan B mạn tính Người mắc viêm gan B mạn tính cần khám định kỳ và tầm soát ung thư gan theo hướng dẫn của bác sĩ. Khi đã được chẩn đoán ung thư gan, cần tuân thủ phác đồ điều trị và tái khám đúng hẹn, không tự ý bỏ dở quá trình theo dõi. Việc đánh giá chính xác giai đoạn bệnh, lựa chọn đúng phương pháp điều trị và phối hợp đa chuyên khoa là yếu tố quan trọng giúp kéo dài thời gian sống, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

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