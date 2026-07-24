Nội soi phát hiện tổn thương polyp nguy cơ cao trong đại tràng

Ung thư đại trực tràng là loại ung thư có tỷ lệ mắc đứng hàng thứ ba và là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai (9,4%) theo cơ sở dữ liệu GLOBOCAN của Tổ chức Y tế Thế giới. 75-85% ung thư phát triển từ polyp tuyến. Nội soi tầm soát giúp phát hiện sớm ung thư và cắt polyp đại trực tràng là phương pháp hiệu quả phòng ngừa, giảm tỷ lệ ung thư đại trực tràng.

Mới đây, bệnh nhân C.P.H, nam, 58 tuổi, đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec Khám sức khỏe tổng quát. Tại thời điểm thăm khám, người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh, không đau bụng, không rối loạn tiêu hóa, đại tiện phân khuôn bình thường, không lẫn máu. Khám lâm sàng các cơ quan đều chưa ghi nhận bất thường đáng chú ý.

Nằm trong danh mục kiểm tra sức khỏe tổng quát, bệnh nhân được tư vấn thực hiện các xét nghiệm lâm sàng, cận lâm sàng và thăm dò chức năng cần thiết.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận một số chỉ số chuyển hóa bất thường về đường huyết và lipid máu: Glucose máu: 8,03 mmol/L; HbA1c: 6,1%; Cholesterol toàn phần: 6,13 mmol/L; LDL-Cholesterol: 3,55 mmol/L.

Nội soi tiêu hóa cho phép dự đoán bản chất tổn thương để lựa chọn các phương pháp can thiệp phù hợp. Ảnh Medlatec

Đặc biệt đáng lưu ý, trong quá trình nội soi đại trực tràng bác sĩ phát hiện tại đại tràng ngang có tổn thương polyp dạng phẳng, bề mặt sần sần, lõm ở giữa, kích thước 2cm, dưới NBI phóng đại thấy bề mặt hình ống và mạch máu sắp xếp không đều đặn (phân loại JNET 2B) - gợi ý loạn sản cao, thậm chí có thể là ung thư xâm nhập nông dưới niêm mạc. Đây là dạng polyp khá khó phát hiện nếu nội soi không quan sát tỉ mỉ bởi tổn thương chỉ nhô nhẹ trên bề mặt niêm mạc.

Sau khi được đánh giá toàn diện, các bác sĩ quyết định cắt tổn thương qua nội soi bằng phương pháp ESD: tiêm nâng chân sau đó đi vào lớp dưới niêm mạc cắt trọn vẹn tổn thương, kẹp 07 clip.

Kết quả giải phẫu bệnh của bệnh nhân xác định Polyp u tuyến ống loạn sản độ thấp đại tràng, diện cắt không có u. Ảnh Medlatec

Tiếp theo, mẫu được chuyển đến Trung tâm Giải phẫu bệnh Medlatec thực hiện phân tích. Kết quả giải phẫu bệnh xác định: Polyp u tuyến ống loạn sản độ thấp đại tràng, diện cắt không có u. Đây là kết quả điều trị rất thuận lợi, cho thấy tổn thương đã được loại bỏ hoàn toàn trước khi tiến triển thành ung thư xâm lấn.

ThS.BSNT Đặng Thị Tâm - Trung tâm Tiêu hóa Medlatec cho biết, nội soi tiêu hóa không chỉ dừng lại ở việc phát hiện polyp mà còn cho phép dự đoán bản chất tổn thương và lựa chọn các phương pháp can thiệp.

Quy trình tiếp cận, đánh giá và điều trị polyp đại trực tràng gồm 3 bước: Quy trình tiếp cận, đánh giá và điều trị polyp đại trực tràng được chuẩn hóa qua 3 bước chặt chẽ. Đầu tiên, tổn thương sẽ được đánh giá toàn diện về vị trí, kích thước, hình thái, cùng cấu trúc bề mặt và vi mạch máu thông qua nội soi phóng đại độ phân giải cao kết hợp công nghệ NBI. Dựa trên các dữ liệu hình ảnh này, bác sĩ sẽ dự báo nguy cơ để tiên lượng chính xác bản chất mô học, mức độ loạn sản cũng như khả năng xâm lấn sâu vào lớp dưới niêm mạc của polyp. Cuối cùng, từ kết quả phân loại nguy cơ của từng tổn thương cụ thể, phương pháp điều trị tối ưu sẽ được chỉ định, từ các kỹ thuật can thiệp nội soi như CSP, HSP, EMR, ESD cho đến phẫu thuật ngoại khoa.

Bác sĩ Tâm chia sẻ, trường hợp của bệnh nhân C.P.H, polyp có kích thước 2 cm, dạng phẳng, bề mặt có lõm, phân loại Paris 0-IIa+c, JNET 2B, do đó kỹ thuật ESD được lựa chọn nhằm cắt trọn tổn thương nguyên khối, giúp đánh giá chính xác mô bệnh học.

Ung thư đại trực tràng thường tiến triển âm thầm và có thể không gây triệu chứng trong giai đoạn đầu. Vì vậy, người từ 45 tuổi trở lên, hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, polyp đại trực tràng, viêm đại tràng mạn tính hoặc xuất hiện các triệu chứng như thay đổi thói quen đại tiện, đại tiện ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân... nên chủ động nội soi tầm soát theo khuyến cáo của bác sĩ.