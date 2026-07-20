Khối u ung thư gan tái phát, bệnh nhân đối mặt nguy cơ đe dọa tính mạng

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện 19/8 vừa thực hiện ca đại phẫu bóc tách khối u gan tái phát di căn có kích thước "khủng" (20x30cm), nặng tới 3,5kg cho bệnh nhân T.V.L (59 tuổi).

Bệnh nhân L. có tiền sử mổ cắt thùy gan phải do ung thư cách đây 3 năm tại tuyến trước. Khoảng 2 năm sau mổ, khi tự sờ thấy khối bất thường dưới sườn, thay vì đến bệnh viện tái khám, bệnh nhân lại tự ý mua thuốc nam điều trị tại nhà.

Phẫu thuật thành công khối u gan lớn cho bệnh nhân. Ảnh Bệnh viện 19/8

Khối u không những không nhỏ đi mà tiếp tục phát triển, xâm lấn thành bụng, đại tràng, tá tràng, thận phải và chèn ép nhiều mạch máu lớn, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng.

Sau khi hội chẩn, các chuyên gia nhận định đây là trường hợp khó do người bệnh từng phẫu thuật gan, cấu trúc giải phẫu vùng bụng thay đổi và có nhiều tổ chức dính. Ekip quyết định phẫu thuật sớm nhằm loại bỏ khối u, hạn chế nguy cơ vỡ u hoặc xuất huyết.

Theo TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Khoa Ngoại Tổng hợp, ca mổ gặp nhiều khó khăn vì khối u có kích thước rất lớn, xâm lấn và chèn ép các tạng cũng như các mạch máu lớn, làm tăng nguy cơ tai biến trong quá trình phẫu thuật.

Sau hơn 3h phẫu thuật, ekip đã cắt bỏ hoàn toàn khối u nặng 3,5 kg, đồng thời bảo tồn các cơ quan lân cận. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sau mổ.

Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh ung thư gan cần tái khám định kỳ 3-6 tháng/lần hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ để phát hiện sớm nguy cơ tái phát. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như sờ thấy khối vùng bụng, đau hạ sườn phải hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra.

Bác sĩ cũng lưu ý, hiện chưa có bằng chứng khoa học chứng minh thuốc nam, thuốc bắc hoặc các phương pháp truyền miệng có thể điều trị khỏi ung thư. Việc tự ý sử dụng các phương pháp chưa được kiểm chứng có thể làm mất "thời gian vàng" điều trị, khiến bệnh tiến triển nặng và giảm cơ hội điều trị hiệu quả.

Thuốc nam được định nghĩa là những vị thuốc ở quanh ta, đã được các thầy thuốc xưa sử dụng và đúc kết kinh nghiệm điều trị. Thuốc nam rất dễ tìm kiếm và có thể được dùng để chữa hiệu quả nhiều bệnh lý khác nhau, mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hiện nay, vẫn chưa có một công trình nghiên cứu khoa học hay tài liệu nào bằng chứng nào chứng minh được thuốc nam hay các loại thuốc đông y có thể chữa khỏi được ung thư. Tuy nhiên, thuốc nam có thể góp phần như một biện pháp hỗ trợ, giúp người bệnh ung thư cảm thấy khỏe hơn, cải thiện tinh thần của họ và đôi khi việc dùng thuốc nam góp phần giảm nguy cơ tái phát bệnh. Như vậy, bạn có thể sử dụng thuốc nam kết hợp các phương pháp điều trị Tây y nếu được cho phép.