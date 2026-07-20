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Aston Martin Dreadnought - chiếc siêu xe địa hình chiến đấu cho thế giới game

Nguyễn Chung

Aston Martin vừa hé lộ Dreadnought - mẫu siêu SUV hiệu suất cao hoàn toàn mới được phát triển độc quyền cho tựa game Call of Duty: Modern Warfare 4.

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Đây là lần đầu tiên hãng xe Anh quốc hợp tác với Infinity Ward và Activision để tạo ra một phương tiện chiến đấu chỉ tồn tại trong môi trường kỹ thuật số. Khác với những mẫu xe thương mại như Vantage hay Vanquish, Dreadnought sẽ không được sản xuất ngoài đời thực.
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Chiếc Aston Martin Dreadnought V12 đặc biệt này sẽ hỉ xuất hiện trong chế độ chơi DMZ của Call of Duty: Modern Warfare 4, dự kiến phát hành vào ngày 23/10/2026 trên PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC và Nintendo Switch 2.
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Theo Aston Martin, Dreadnought được phát triển dựa trên triết lý kết hợp hiệu suất của xe thể thao với những đặc trưng của phương tiện quân sự. Mẫu SUV hai cửa được trang bị động cơ V12, hệ dẫn động bốn bánh cùng nhiều công nghệ hỗ trợ chiến đấu trong thế giới ảo.
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Hãng không công bố các thông số kỹ thuật cụ thể, song cho biết mẫu xe được định hướng mang đến hiệu suất tương đương một siêu xe. Thiết kế ngoại thất nổi bật với thân xe bằng sợi carbon, lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn tích hợp, bốn ống xả và cánh gió đuôi dạng ducktail.
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Một số đường nét trên Dreadnought cũng gợi liên tưởng đến các mẫu xe đặc biệt từng được Aston Martin chế tạo như Valiant hay Victor. Dù được tạo ra cho bối cảnh chiến đấu, Dreadnought vẫn giữ nhiều yếu tố quen thuộc của Aston Martin trong khoang lái.
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Nội thất của xe là các vật liệu cao cấp như da Oxford Tan, ốp sợi carbon, các chi tiết trang trí họa tiết xương cá cùng điểm nhấn màu vàng ánh kim. Đây là cách Aston Martin duy trì bản sắc của thương hiệu ngay cả trên một mẫu xe chỉ xuất hiện trong trò chơi điện tử.
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Tên gọi Dreadnought được lấy cảm hứng từ HMS Dreadnought - chiến hạm từng mở ra một kỷ nguyên mới của Hải quân Hoàng gia Anh vào đầu thế kỷ XX.
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Theo hãng xe Aston Martin, việc lựa chọn tên gọi này nhằm nhấn mạnh hình ảnh về sức mạnh, công nghệ và khả năng thống trị, tương đồng với vai trò của mẫu SUV trong thế giới của Call of Duty.
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Dreadnought sẽ chính thức ra mắt cùng Call of Duty: Modern Warfare 4 vào ngày 23/10/2026. Dù chỉ là một mẫu xe kỹ thuật số, dự án hợp tác này cho thấy Aston Martin đang mở rộng sự hiện diện của thương hiệu sang lĩnh vực giải trí.
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Ngoài ra, các dự án về siêu xe mới của hãng xe Aston Martin cũng mang ngôn ngữ thiết kế và triết lý hiệu suất của hãng đến với cộng đồng game thủ thông qua một sản phẩm hoàn toàn mới.
Video: Giới thiệu mẫu siêu SUV Aston Martin Dreadnought cho game thủ.
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