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Vespa Primavera x GiGi 2026 ra mắt - xe ga thời trang hơn 360 triệu đồng

Tâm Võ

Vespa x Gigi được xem là một biến thể mới của phiên bản đặc biệt Vespa Pic Nic ra mắt năm 2022, nhưng với tông màu và các dấu ấn của hãng thời trang Pháp Gigi.

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Vespa đã từng sử dụng chiếc Primavera làm nền tảng cho một phiên bản đặc biệt mang tên Pic Nic vào năm 2022. Đúng như tên gọi, phiên bản này nổi bật với các phụ kiện dã ngoại như giỏ tre treo trên baga phía sau và bạt ngồi được cuộn gọn ở baga phía trước; cũng như màu sơn đặc biệt. Tua nhanh tới năm 2026, một phiên bản tương tự vừa được hãng tạo ra với tên Vespa x Gigi.
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Chiếc Vespa x Gigi 2026 mới này là một biến thể mới của phiên bản đặc biệt Vespa Pic Nic được ra mắt hồi năm 2022, nhưng với tông màu mới và các dấu ấn của hãng thời trang Pháp Gigi. Mùa hè này, Vespa và Gigi ra mắt bộ sưu tập hợp tác độc quyền lấy cảm hứng từ sự ấm áp ngập tràn ánh nắng và tinh thần phóng khoáng của vùng Riviera Ý.
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Để tôn vinh nguồn gốc và bản sắc hình ảnh đặc trưng của Gigi, chiếc Vespa Primavera 125 “Vespa x Gigi” nổi bật với màu sơn vàng nắng độc quyền cho phiên bản này. Bộ yên vân dọc, được bọc bằng da màu cognac và điểm xuyết bằng đường chỉ màu ngà , thể hiện sự sang trọng tinh tế và vượt thời gian.
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Ở phía trước, giá để hành lý được trang bị dây da được thiết kế để giữ khăn tắm biển thay vì bạt trải như Vespa Pic Nic, dù diện tích tấm khăn này cũng đủ rộng để kê cho 2 người ngồi.
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Ở phía sau, giá để hành lý mạ crôm kéo dài thành một giỏ mây tinh tế , một điểm nhấn sang trọng gợi nhớ đến những kỳ nghỉ Địa Trung Hải và truyền thống ven biển của vùng Riviera.
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Vành bánh xe màu trắng ngà , kết hợp với lốp xe cũng viền trắng, mang đến một diện mạo hiện đại lấy cảm hứng từ những chiếc Vespa cổ điển từng lăn bánh trên đường phố Saint-Tropez. Cuối cùng, phiên bản này cũng có "cà vạt" mới màu trắng ngà.
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Được tạo riêng cho Gigi, những chiếc Vespa Primavera độc đáo này sẽ có số lượng giới hạn, dành cho những người đam mê thương hiệu và những nhà sưu tập. Chỉ có thể đặt hàng qua Vespa, Vespa Primavera 125 x GiGi bắt đầu từ 12.000 Euro (khoảng hơn 360 triệu đồng) tại châu Âu.
Video: Giới thiệu xe tayb ga Vespa Pic Nic 2023 tại Việt Nam.
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