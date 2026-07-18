Vespa Primavera x GiGi 2026 ra mắt - xe ga thời trang hơn 360 triệu đồng

Theo Nikkei Asia, Honda Motor đang lên kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất mẫu xe máy điện Honda UC3 từ Thái Lan sang Việt Nam, dự kiến vào tháng 9 tới.
Ford Việt Nam vừa hé lộ phiên bản mới của mẫu SUV Territory. Hình ảnh đăng tải cho thấy xe mang tên Territory Platinum, với dòng chữ nổi bật trên nắp ca-pô.
Honda vừa giới thiệu mẫu xe ga phiên bản đặc biệt ADV160 Spider-Man Edition 2026 tại thị trường Malaysia, lấy cảm hứng từ siêu anh hùng Người Nhện của Marvel.
Sau khi mở bán tại Việt Nam, mẫu xe sedan hạng sang Lexus ES 2026 sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series và Volvo S90.
Các nhà khoa học Mỹ phát triển công nghệ mới khai thác magiê, lithium, nguyên tố đất hiếm từ nước biển, góp phần thúc đẩy ngành năng lượng sạch và bền vững.
Hãng xe BYD mới đây đã có phản hồi chính thức đầu tiên về sự cố một chiếc BYD Tang bị rơi cụm mô tơ điện khi đang di chuyển qua đoạn đường ngập nước.
Daihatsu Taft 2027 mang kiểu dáng SUV được bổ sung hai phiên bản đặc biệt cùng nhiều nâng cấp an toàn nhằm cạnh tranh Suzuki Hustler và Mitsubishi Delica Mini.
Range Rover Electric, mẫu SUV thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu đã ra mắt công chúng dưới dạng xe thương mại tại Goodwood Festival of Speed 2026.
Sau 37 năm, nghiên cứu cho thấy đất có thể giải phóng thêm CO2 khi nhiệt độ tăng, làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu toàn cầu.
BMW đang phải triệu hồi loạt ôtô để sửa chữa lại lỗi hệ thống hỗ trợ phanh, có hơn 2.200 xe trong diện ảnh hưởng được thay thế khắc phục lỗi hoàn toàn.