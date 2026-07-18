Video: Xem nhanh Jaecoo J5 Hybrid - quân bài chiến lược tại Việt Nam.

Với hai phiên bản SHS-H Premium và SHS-H Flagship có giá công bố không vượt quá 629 triệu đồng và 699 triệu đồng, Jaecoo J5 không chỉ gây chú ý bởi hệ truyền động hybrid thế hệ mới mà còn bởi loạt trang bị vốn thường xuất hiện trên những mẫu SUV đắt tiền hơn.

Trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị ngày càng sôi động, giá bán không còn là yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn của khách hàng. Thay vào đó, khả năng vận hành, công nghệ, tiện nghi và chi phí sử dụng lâu dài đang trở thành những tiêu chí được cân nhắc nhiều hơn. Đây cũng là hướng tiếp cận mà Jaecoo J5 SHS-H Premium và SHS-H Flagship theo đuổi khi kết hợp hệ truyền động hybrid thế hệ mới với nhiều trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu SUV ở phân khúc cao hơn.

Jaecoo J5 SHS-H Premium và Flagship - SUV hybrid mang giá trị vượt tầm giá.

Được định vị ở phân khúc SUV B/B+, Jaecoo J5 hướng đến nhóm khách hàng trẻ, các gia đình hiện đại và những người yêu thích dịch chuyển. Không chỉ tập trung vào công nghệ hybrid, mẫu xe còn được phát triển theo triết lý gia tăng giá trị sử dụng thông qua nền tảng khung gầm, tiện nghi và trải nghiệm vận hành.

Mẫu xe SUV hướng tới khách hàng có phong cách sống yêu thiên nhiên và thú cưng

Một điểm khác biệt của Jaecoo J5 là triết lý thiết kế hướng tới người dùng yêu thích phong cách sống ngoài trời và thường xuyên di chuyển cùng gia đình hoặc thú cưng.

Jaecoo J5 là triết lý thiết kế hướng tới người dùng yêu thích phong cách sống ngoài trời và thường xuyên di chuyển cùng gia đình hoặc thú cưng.

Khoang lái đạt chứng nhận thân thiện với thú cưng, vật liệu nội thất có khả năng chống bám bẩn, chống trầy xước, kháng khuẩn và hạn chế lưu giữ mùi. Ghế sử dụng chất liệu silicone độc quyền đã vượt qua nhiều bài kiểm tra độ bền, giúp việc vệ sinh sau mỗi chuyến đi trở nên đơn giản hơn.

Thiết kế thân xe vuông vức cũng mang lại lợi ích rõ rệt về không gian. Hàng ghế sau rộng rãi, khoang hành lý lớn và tư thế ngồi thoải mái khiến J5 phù hợp với những chuyến đi cuối tuần hoặc những gia đình có trẻ nhỏ.

Ở góc độ trang bị, J5 SHS-H Premium đã sở hữu khá nhiều tiện ích vốn thường xuất hiện trên những mẫu SUV có giá cao hơn.

Jaecoo J5 SHS-H Premium và Flagship là chiếc xe sở hữu khá nhiều tiện ích vốn thường xuất hiện trên những mẫu SUV có giá cao hơn.

Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe, người dùng đã có đèn LED, kính cửa trước cách âm hai lớp, gương chiếu hậu gập điện tích hợp sấy, hệ thống kiểm soát hành trình, Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng hệ thống treo đa điểm phía sau. Đây đều là những trang bị thiết thực trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Trong khi đó, phiên bản SHS-H Flagship tiếp tục nâng trải nghiệm với trần kính toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây, camera toàn cảnh 540 HD, gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với 18 tính năng hỗ trợ người lái và 6 túi khí. Đây là nhóm trang bị giúp chiếc xe tiệm cận tiêu chuẩn của nhiều mẫu SUV ở phân khúc cao hơn.

Khoang lái đạt chứng nhận thân thiện với thú cưng, vật liệu nội thất có khả năng chống bám bẩn, chống trầy xước, kháng khuẩn và hạn chế lưu giữ mùi.

Có thể nói, nếu nhìn tổng thể từ nền tảng khung gầm, hệ thống treo, công nghệ hybrid cho tới danh sách tiện nghi, Jaecoo J5 SHS-H mang đến giá trị sử dụng vượt trên mức chi phí đầu tư của khách hàng. Nhiều trang bị trên mẫu SUV này vốn thường chỉ xuất hiện ở các dòng xe thuộc phân khúc cao hơn.

Cùng với việc giới thiệu Jaecoo J5 tại thị trường Việt Nam, Omoda & Jaecoo cũng triển khai chương trình nhận đặt cọc dành cho mẫu SUV này. Đối với hai phiên bản SHS-H Premium và SHS-H Flagship, hãng công bố mức giá dự kiến không vượt quá lần lượt 629 triệu đồng và 699 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc từ nay đến hết ngày 31/8/2026 với số tiền 10 triệu đồng sẽ được hưởng nhiều quyền lợi như hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và 1 năm bảo hiểm vật chất.

Cảm giác lái là điểm nhấn của Jaecoo J5 SHS-H

Nếu ngoại hình là điều thu hút người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cảm giác vận hành mới là yếu tố quyết định trải nghiệm sử dụng lâu dài.

SHS-H Premium và SHS-H Flagship được trang bị hệ truyền động Super Hybrid System (SHS-H), hướng tới khả năng vận hành gần giống một mẫu xe thuần điện nhưng vẫn duy trì sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Hai phiên bản SHS-H Premium và SHS-H Flagship được trang bị hệ truyền động Super Hybrid System (SHS-H), hướng tới khả năng vận hành gần giống một mẫu xe thuần điện nhưng vẫn duy trì sự thuận tiện trong quá trình sử dụng. Theo định vị của hãng, đây là lựa chọn dành cho những khách hàng muốn tận hưởng khả năng tăng tốc mượt, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn duy trì sự linh hoạt của một mẫu xe hybrid.

Khác với cảm giác chuyển số quen thuộc trên nhiều mẫu SUV động cơ đốt trong, hệ truyền động hybrid của J5 ưu tiên sự liền mạch khi tăng tốc. Xe phản hồi chân ga nhanh ở dải tốc độ thấp, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị, đồng thời vẫn duy trì khả năng tăng tốc ổn định khi chạy đường trường.

Jaecoo J5 sử dụng hệ thống treo sau độc lập đa điểm trên toàn bộ dải sản phẩm, từ bản động cơ xăng, SHS-H cho tới thuần điện.

Một lợi thế khác là khả năng vận hành đường dài. Theo công bố, Jaecoo J5 SHS-H có thể di chuyển trên 1.000 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu, giúp người dùng gần như không phải bận tâm tới quãng đường hay thời điểm tiếp nhiên liệu trong các chuyến đi xuyên tỉnh.

Không giống nhiều đối thủ chỉ trang bị hệ thống treo sau dạng thanh xoắn trên các phiên bản tiêu chuẩn hoặc trung cấp, Jaecoo J5 sử dụng hệ thống treo sau độc lập đa điểm trên toàn bộ dải sản phẩm, từ bản động cơ xăng, SHS-H cho tới thuần điện. Đây được xem là một trong những yếu tố tạo nên khác biệt lớn nhất của mẫu SUV này.

Động cơ phiên bản xăng tăng áp 1.5 của Jaecoo J5.

Trong thực tế vận hành, hệ thống treo đa điểm giúp bánh xe bám đường tốt hơn khi vào cua hoặc đi qua mặt đường gồ ghề, đồng thời hạn chế hiện tượng rung lắc truyền vào khoang hành khách. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những khách hàng thường xuyên di chuyển cùng gia đình hoặc đi xa cuối tuần - nhóm khách hàng mà Jaecoo J5 hướng tới.

Một điểm cộng khác là nền tảng khung gầm được tinh chỉnh theo phong cách SUV thiên về trải nghiệm dã ngoại và những hành trình dài. Theo thông tin từ hãng, J5 có không gian hàng ghế sau rộng hơn, góc ngả lưng lớn hơn và thân xe thiết kế vuông vức giúp tối ưu không gian sử dụng, tạo cảm giác thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách.

Bên cạnh việc đầu tư cho sản phẩm, Omoda & Jaecoo cũng đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Động cơ phiên bản HEV của Jaecoo J5.

Theo định hướng của hãng, việc đầu tư sản xuất trong nước không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường Việt Nam mà còn góp phần phát triển công nghiệp phụ trợ, hướng tới phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đi cùng với chiến lược đầu tư dài hạn, Omoda & Jaecoo cũng áp dụng chính sách hậu mãi dành cho Jaecoo J5 SHS-H với thời gian bảo hành động cơ lên tới 10 năm hoặc 1 triệu km (tùy điều kiện nào đến trước), góp phần mang lại sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá

Jaecoo J5 SHS-H Premium và SHS-H Flagship không hướng tới việc trở thành mẫu SUV có thông số mạnh nhất hay thiết kế cầu kỳ nhất trong phân khúc. Thay vào đó, hãng tập trung xây dựng giá trị tổng thể thông qua nền tảng khung gầm chắc chắn, hệ thống treo đa điểm trên toàn bộ các phiên bản, cảm giác lái thiên về sự êm ái, công nghệ hybrid hiện đại và danh sách trang bị phong phú.

Danh sách trang bị phong phú cùng chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam giúp Jaecoo J5 SHS-H trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV B/B+ dưới 700 triệu đồng.

Ở góc nhìn thị trường, trong tầm giá dưới 700 triệu đồng, J5 SHS-H nổi bật nhờ sự cân bằng giữa khả năng vận hành, tiện nghi và công nghệ. Thay vì cạnh tranh bằng một vài trang bị riêng lẻ, mẫu SUV này tạo lợi thế bằng tổng thể giá trị sử dụng. Sự kết hợp giữa công nghệ hybrid, danh sách trang bị phong phú cùng chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam giúp Jaecoo J5 SHS-H trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV B/B+ dưới 700 triệu đồng.