Lexus ES 2026 sắp ra mắt Việt Nam, giá dự kiến từ 2,36 tỷ, đấu BMW 5 Series

Toyota Crown Crossover 2027 điều chỉnh chi tiết thiết kế từng gây tranh cãi Thông số kỹ thuật và giá bán Toyota Crown Crossover 2027 sẽ chính thức công bố vào tháng 9 tới, xe được điều chỉnh chi tiết thiết kế từng gây nhiều tranh cãi

Cỗ máy đo thời gian chính xác nhất nhân loại: Sai 1 giây sau hàng tỷ năm Để khám phá vũ trụ và vận hành thế giới hiện đại, con người cần những chiếc đồng hồ có độ chính xác vượt xa mọi thiết bị cơ học từng được chế tạo.

"Soi" chi tiết Wuling Macaron từ 269 triệu tại Việt Nam, chạy từ 205 km/sạc Sau hơn bốn tháng nhận đặt cọc, Wuling Việt Nam đã chính thức mở bán mẫu ôtô điện cỡ nhỏ Macaron, xe có giá từ 269 triệu đồng, lăn bánh từ 205 - 300 km/sạc.

Nissan xác nhận khai tử bộ đôi Teana và X-Trail Plug-In Hybrid Hãng xe Nissan Nhật Bản mới đây tiếp tục thu hẹp danh mục sedan khi xác nhận sẽ ngừng sản xuất mẫu xe Teana, ngoài ra còn có thêm mẫu SUV X-Trail.

Ora Ballet Cat - Volkswagen Beetle của Trung Quốc sắp được nâng cấp Ora Ballet Cat hay Volkswagen Beetle của Trung Quốc được nâng cấp nhưng vẫn duy trì loạt tính năng hướng đến khách hàng nữ, trong đó có chế độ "Warm Man Mode".

Lễ hội môtô 3 Bánh 3 Miền 2026 sắp diễn ra tại Hưng Yên Lễ hội 3 Bánh 3 Miền 2026 tại Hưng Yên quy tụ cộng đồng Sidecar cả nước, với các hoạt động diễu hành, biểu diễn, giao lưu, thiện nguyện... và quảng bá du lịch.

Nữ giáo sư Vật lý từ chối lương ‘khủng’ ở Pháp để cống hiến cho quê nhà GS.TS Trần Thị Thanh Vân chọn về nước sau thời gian nghiên cứu ở Pháp, mang lại nhiều đóng góp trong lĩnh vực vật liệu và khoa học cộng đồng.

Cả dàn xe Toyota Land Cruiser FJ 2026 cập cảng Việt Nam, chờ ra mắt Loạt hình ảnh thực tế của mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ 2026 mới đây đã xuất hiện tại Việt Nam. Xe dự kiến ra mắt vào khoảng đầu tháng 8 tới.

Loại đường trong không gian liên sao mở ra hướng nghiên cứu mới về nguồn gốc sự sống Phát hiện erythrulose trong không gian liên sao giúp hiểu về các phân tử quan trọng hình thành sự sống và quá trình tiến hóa của hành tinh chúng ta.