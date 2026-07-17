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Lexus ES 2026 sắp ra mắt Việt Nam, giá dự kiến từ 2,36 tỷ, đấu BMW 5 Series

Nguyễn Anh

Sau khi mở bán tại Việt Nam, mẫu xe sedan hạng sang Lexus ES 2026 sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series và Volvo S90.

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Trước thời điểm ra mắt chính thức tại Việt Nam, các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu sedan hạng sang cỡ trung Lexus ES 2026 với ba phiên bản gồm: 350h Premium Hybrid, 350h Luxury Hybrid và 500e thuần điện. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng Lexus ES 2026 có giá dự kiến dao động từ 2,36 - 3,14 tỷ đồng.
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So với thế hệ trước, mẫu xe sedan hạng sang Lexus ES 2026 được mở rộng đáng kể về kích thước. Xe có chiều dài 5.140 mm, rộng 1.920 mm và cao từ 1.555 - 1.560 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm. Xe được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế mới, kế thừa nhiều chi tiết từ mẫu concept LF-ZC từng ra mắt năm 2023.
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Các thông số này tăng lần lượt 165 mm về chiều dài, 56 mm về chiều rộng, 115 mm về chiều cao và 80 mm ở chiều dài cơ sở. Việc gia tăng kích thước được kỳ vọng sẽ cải thiện không gian nội thất, đặc biệt là khu vực hàng ghế sau.
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Phiên bản thuần điện sở hữu phần đầu xe dạng kín, trong khi bản hybrid vẫn duy trì lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng của Lexus nhưng với kích thước nhỏ gọn hơn trước. Hệ thống chiếu sáng trước sau đều mang đồ họa chữ L sắc lẹm, tạo nên nhận diện thương hiệu không thể nhầm lẫn trên đường phố.
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Bên trong khoang lái, Lexus tiếp tục theo đuổi xu hướng tối giản khi cắt giảm đáng kể các nút bấm vật lý. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 14 inch đặt nổi, phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Các phím điều khiển cảm ứng phía dưới màn hình chỉ hiển thị khi được kích hoạt.
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Về hệ truyền động, Lexus ES mới vẫn duy trì phiên bản hybrid ES350h sử dụng động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện. Động cơ xăng cho công suất 189 mã lực và mô-men xoắn 235 Nm, trong khi mô-tơ điện tạo ra 162 mã lực và 272 Nm. Phiên bản dẫn động 4 bánh E-Four được bổ sung thêm một mô-tơ điện phía sau công suất 56 mã lực.
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Theo công bố của hãng, ES350h tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,7 giây với bản dẫn động cầu trước và 7,5 giây với bản AWD, tốc độ tối đa đạt 195 km/h. Điểm đáng chú ý nhất trên thế hệ mới là lần đầu tiên Lexus bổ sung hai phiên bản thuần điện.
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Trong đó, ES350e sử dụng một mô-tơ điện đặt phía trước, cho công suất 227 mã lực và mô-men xoắn 268 Nm, kết hợp bộ pin lithium-ion dung lượng 76,96 kWh. Xe có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 640 km theo tiêu chuẩn NEDC, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,2 giây và đạt tốc độ tối đa 160 km/h.
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Phiên bản ES500e được trang bị hai mô-tơ điện cùng hệ dẫn động bốn bánh DIRECT4, cho tổng công suất 348 mã lực. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 74,69 kWh, phạm vi hoạt động khoảng 600 km theo tiêu chuẩn NEDC. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h được cải thiện xuống còn 5,7 giây, trong khi tốc độ tối đa vẫn ở mức 160 km/h.
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Đối với các phiên bản thuần điện, Lexus cho biết xe hỗ trợ sạc xoay chiều AC công suất tối đa 6,6 kW và sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW. Trong điều kiện phù hợp, thời gian sạc từ 10% lên 80% bằng sạc nhanh DC khoảng 28 phút. Sau khi mở bán, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series và Volvo S90.
Video: Xem chi tiết Lexus ES 2026 sắp ra mắt Việt Nam.
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