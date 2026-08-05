Video: BMW Motorrad S 1000 R và S 1000 RR 2025 ra mắt Việt Nam.

Thông tin từ cơ quan quản lý An toàn giao thông Mỹ (NHTSA), BMW Motorrad Bắc Mỹ sẽ phải triệu hồi các mẫu sportbike BMW S1000 RR sản xuất từ 2020 - 2026 vì lỗi khoá điện, có thể làm động cơ chết máy hoặc hỏng hệ thống điện màn hình, mất điện bơm ABS, làm tăng nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng.

Triệu hồi gần 17.000 siêu môtô BMW S1000 RR vì lỗi khoá điện.

Sẽ có gần 17.000 chiếc BMW S1000 RR thuộc các phiên bản từ 2020 – 2026 tại Bắc Mỹ sẽ phải triệu hồi lần này.

Vào tháng 3/2026, BMW Motorrad Bắc Mỹ cũng đã phải triệ hồi… 1 chiếc BMW S1000 RR tại Bắc Mỹ vì công-tắc đèn báo rẽ, trớ trêu là chiếc xe này vẫn còn nằm trong đại lý, chưa đến tay người tiêu dùng.