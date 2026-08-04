Lợi ích của tập thể dục một lần mỗi tuần cho người béo phì

Những lợi ích này có thể so sánh với những người tham gia tập thể dục ba lần mỗi tuần, đây là tần suất thường được khuyến nghị trong hướng dẫn tập thể dục truyền thống.

Đi bộ nhanh trong 75 phút mỗi tuần 1 lần cũng có tác dụng giảm mỡ bụng.

Từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2024, nhóm HKUMed đã thực hiện một thử nghiệm ngẫu nhiên ở Hồng Kông với 315 người Trung Quốc từ 18 tuổi trở lên. Tất cả những người tham gia đều thừa cân và bị béo phì.

Những người tham gia được chỉ định vào một trong ba nhóm. Một nhóm hoàn thành tập luyện một lần mỗi tuần, một nhóm khác tập luyện bài tập ba lần mỗi tuần và nhóm thứ ba phục vụ như một nhóm kiểm soát.

Nhóm kiểm soát đã tham gia vào một buổi giáo dục sức khỏe kéo dài 2,5 giờ mỗi hai tuần trong bốn tháng. Cả hai nhóm tập thể dục hoàn thành tổng cộng 75 phút mỗi tuần. Một nhóm thực hiện toàn bộ trong một phiên duy nhất, trong khi nhóm kia chia nó thành ba phiên.

Các nhà nghiên cứu đã đo lượng mỡ cơ thể bằng cách sử dụng phép đo hấp thụ tia X năng lượng kép ở ba giai đoạn: trước khi chương trình bắt đầu (cơ sở), sau 16 tuần (sau can thiệp) và sau 32 tuần (theo dõi sau can thiệp 4 tháng).

Tại đánh giá 16 tuần, cả hai nhóm cho thấy những cải thiện tương tự. Những người tham gia tập thể dục một lần mỗi tuần và những người tập thể dục ba lần mỗi tuần giảm tổng khối lượng mỡ cơ thể, tỷ lệ mỡ cơ thể và vòng eo. Cả hai nhóm cũng cải thiện sức khỏe tim mạch của họ so với nhóm kiểm soát.

Đối với nhiều người lớn bị béo phì, những người đấu tranh để cân bằng công việc, học tập, gia đình... những hạn chế về thời gian là rào cản chính để tập thể dục nhiều ngày mỗi tuần.

Thay vì chỉ dựa vào lịch trình tập thể dục tần suất cao, tập luyện một lần mỗi tuần có thể được coi là một thay thế khả thi và hiệu quả.

Lợi ích của việcddi bộ 30 phút mỗi ngày.