Kola Ashcroftine – Khoáng vật quý hiếm có giá trị hơn vàng

Đại diện của Bộ Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga cho biết, khoáng vật này được đặt tên là Kola Ashcroftine. Một lớp Kola Ashcroftine rất mỏng phủ trên bề mặt đá cũng có giá trị trung bình khoảng 145 USD cho mỗi milimét, cao hơn đáng kể so với giá trị tương ứng của vàng.

Phóng to một mẫu khoáng thể Ashcroftine có giá trị cao hơn vàng.

"Mức giá được ấn định cho 1 milimét khoáng chất này không chỉ biến nó thành một phát hiện địa chất, mà còn là một trong những mẫu khoáng chất quý hiếm và có giá trị nhất trên hành tinh của chúng ta" - các chuyên gia trong ngành Khoáng - Địa chất, Đại học Moscow nhận định.

Theo giới khoa học Nga, trong một tinh thể Kola Ashcroftine chứa đồng thời nhiều nguyên tố như yttri, silic, kali, natri, canxi, mangan và flo cùng nhiều nguyên tố khác trong bảng tuần hoàn hóa học vì vậy nó được ví như “kho lưu trữ hóa học” của lớp vỏ Trái Đất.

Vàng trở lên lu mờ trước giá trị của khoáng vật Kola Ashcroftine.

Đáng chú ý, cấu trúc tinh thể của khoáng vật này được xếp vào nhóm những cấu trúc khoáng vật phức tạp nhất mà khoa học hiện nay từng ghi nhận.

Ashcroftine vốn là một khoáng vật silicat cực hiếm, có màu hồng nhạt, trong suốt và dễ vỡ.

Trước khi Kola Ashcroftine được phát hiện, các mỏ chứa Ashcroftine chỉ được ghi nhận tại Greenland, Canada và Italy.

Bởi vậy, phát hiện mới không chỉ mở rộng phạm vi phân bố của nhóm khoáng vật quý hiếm này mà còn mang thêm những dữ liệu có giá trị cho nghiên cứu về quá trình hình thành và tiến hóa của lớp vỏ Trái Đất.

Việt Nam sở hữu kho báu đất hiếm top 2 thế giới.