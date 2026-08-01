Tầng tên lửa trôi dạt của SpaceX sắp lao xuống Mặt Trăng

AP đưa tin, tầng trên của tên lửa SpaceX, được phóng vào ngày 15/1/2025 để đưa hai tàu đổ bộ thuộc sở hữu tư nhân lên Mặt Trăng, dự kiến sẽ lao xuống bề mặt Mặt Trăng với tốc độ 8.700 km/h vào ngày 5/8 (theo giờ Mỹ), sau hơn 1 năm trôi dạt. Tầng tên lửa này dài khoảng 12m, nặng khoảng 4,5 tấn.

Tàu quỹ đạo trinh sát Mặt Trăng của NASA và tàu quỹ đạo Mặt Trăng Danuri của Hàn Quốc sẽ thu thập hình ảnh trước và sau vụ va chạm.

Tên lửa SpaceX Falcon 9 - mang theo 2 tàu đổ bộ lên Mặt Trăng - cất cánh từ bệ phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ, ngày 15/1/2025. Ảnh: AP/John Raoux.

Chuyên gia theo dõi không gian Bill Gray dự đoán điểm va chạm nằm gần miệng hố Einstein, ở rìa phía Tây được Mặt Trời chiếu sáng của Mặt Trăng. Do sự kiện diễn ra vào rạng sáng, miền Đông nước Mỹ, Canada và phần lớn Nam Mỹ là những khu vực có tầm nhìn tốt nhất để theo dõi hiện tượng đặc biệt này.

Mặc dù các nhà khoa học không quá lo ngại về "mảnh rác vũ trụ" cụ thể này, nhưng nó làm nổi bật mối đe dọa ngày càng gia tăng khi ngày càng nhiều vật thể chen chúc vào quỹ đạo.

“Mọi thứ đang trở nên chật chội ở trên đó”, Gray nói, người dự định quan sát sự kiện từ New Brunswick, Canada.

Theo chuyên gia vũ trụ, vụ va chạm có thể tránh được nếu tầng trên của tên lửa được điều chỉnh hướng vào quỹ đạo quanh Mặt Trời.

Các chuyên gia cho biết thêm, vụ va chạm, chỉ kéo dài chưa đến 1 giây, có thể sẽ quá mờ để có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, lượng vật chất bị hất tung lên có thể vươn cao vài dặm vào không gian và vẫn có thể quan sát được bằng kính viễn vọng trong hàng chục phút.

“Lực hấp dẫn trên mặt trăng rất thấp và không có gió để thổi bay bụi. Một phần lý do chúng tôi quan tâm đến sự kiện này là để tìm hiểu xem điều đó có thể gây nguy hiểm đến mức nào cho các phi hành gia trong tương lai”, Benjamin Fernando thuộc Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos cho biết.

Fernando dự đoán vụ va chạm sẽ tạo ra miệng hố rộng 27 mét và sâu 5m.

"Trong tương lai khi có các căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng, những vụ va chạm tương tự sẽ trở thành một vấn đề và chúng ta không nên để các tầng tên lửa trong quỹ đạo hỗn loạn như thế này”, nhà vật lý thiên văn đã nghỉ hưu Jonathan McDowell nói.

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