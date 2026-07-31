Mục sở thị Toyota GRMN Corolla gần 1,7 tỷ đồng - xe đắt nhất dòng Corolla

Kia Seltos 2026 ra mắt Đông Nam Á - nâng cấp "xịn sò" hơn, từ 522 triệu đồng Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Kia đã ra mắt Seltos 2026 tại thị trường Indonesia, xe có giá bán từ 359 triệu rupiah (khoảng 520 triệu đồng).

"Soi" dàn xe 250 chiếc Cadillac Escalade mới phục vụ Mật vụ Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cho biết, Nhà Trắng đã đặt mua 250 chiếc Cadillac Escalade để bổ sung cho đội xe hộ tống của Mật vụ Mỹ (Secret Service).

Điều gì làm nên chiếc xe côn tay toàn diện chuẩn phái mạnh? Một mẫu xe côn tay không chỉ đánh giá bằng yếu tố riêng lẻ mà là sự kết hợp hài hòa giữa động cơ, hệ truyền động, thiết kế khí động học và công nghệ hỗ trợ lái.

Mục sở thị Hyosung GV350X tại Việt Nam - môtô Hàn giá 135 triệu đồng Hyosung GV350X là mẫu môtô của thương hiệu Hàn Quốc sở hữu khối động cơ V-Twin, với thiết kế thể thao có phần khác biệt các dòng cruiser khác tại Việt Nam.

Isuzu D-Max D-Cargo ra mắt - bán tải cabin đơn giá 492 triệu đồng Isuzu Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải D-Max D-Cargo 1000, phiên bản cabin đơn mới thuộc dòng D-Max với sứ chở được hơn 1 tấn.

Toyota Land Cruiser FJ 2026 chốt giá bán tại Việt Nam, từ 1,198 tỷ đồng Toyota Việt Nam (TMV) vừa chính thức giới thiệu Land Cruiser FJ 2026 tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và có giá bán từ 1,198 tỷ đồng.

Ăn trong vòng 8 tiếng giúp duy trì trí nhớ khi về già Nghiên cứu cho thấy ăn trong khoảng thời gian ngắn hơn mỗi ngày có thể giúp cải thiện khả năng nhận thức và giảm nguy cơ mất trí ở người cao tuổi.

Subaru Forester hybrid tiết kiệm xăng sắp về Việt Nam, giá 1,5 tỷ? Theo thông tin từ một số đại lý, mẫu xe SUV Subaru Forester hybrid 2026 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2026.

GS.VS Trần Đình Long tạo giống cỏ ngọt gấp 300 lần đường mía GS.VS Trần Đình Long đã tạo ra giống cỏ ngọt cao cấp, mang lại giá trị lớn cho nông nghiệp Việt Nam, giúp nông dân nâng cao thu nhập.