Subaru Forester hybrid tiết kiệm xăng sắp về Việt Nam, giá 1,5 tỷ?

Trăng Hươu và hiện tượng thiên văn thú vị trên bầu trời cuối tháng 7 Dù không phải hiếm gặp, Buck Moon (Trăng Hươu) vẫn là hiện tượng thiên văn thú vị được nhiều người chờ đón.

Lepas L6 EV của Chery ra mắt Đông Nam Á, có về Việt Nam? Lepas vừa ra mắt ôtô điện L6 EV tại thị trường Thái Lan với hai phiên bản, bao gồm Comfort và Premium với giá 769.900-829.900 Baht (khoảng 616-664 triệu đồng).

Tận mục Honda SH150i "màu độc" tại Việt Nam, từ 235 triệu đồng Honda SH150i nhập Italy bản Super Vetro 2 in 1 được một đơn vị chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu thực hiện custom, kết hợp 2 sắc xanh trên một chiếc xe.

Honda Việt Nam triệu hồi xe môtô CB1000 Hornet vì lỗi rò rỉ xăng Honda Việt Nam vừa triệu hồi các mẫu CB1000 Hornet nhập khẩu từ Nhật Bản vì lỗi rò rỉ xăng, làm tăng nguy cơ hoả hoạn và có nguy cơ phải thay thế động cơ mới.

Toyota Land Cruiser 70 "cộc" vẫn là hàng hot ở Dubai sau hơn 40 năm Tại Nhật hay Úc vẫn đang sản xuất Toyota Land Cruiser 70 bán tải hoặc wagon 5 cửa, riêng Trung Đông và một số nước Nam Mỹ/châu Á còn nhiều bản trục cơ sở ngắn.

Nguy cơ đột quỵ từ chất tạo ngọt Erythritol và cách phòng tránh Nghiên cứu mới cảnh báo về tác hại của Erythritol, khuyến nghị người tiêu dùng kiểm soát lượng tiêu thụ để bảo vệ tim mạch.

Phương trình Drake và câu hỏi về sự sống ngoài hành tinh Giữa khoảng không vô tận của vũ trụ, một phương trình đơn giản đã đặt ra câu hỏi lớn nhất: chúng ta có cô đơn hay không?

Enzyme CRISPR mới có thể tiêu diệt ung thư bằng cách cắt nhỏ DNA Các nhà khoa học đã khai thác một loại enzyme CRISPR đặc biệt để chống lại ung thư bằng cách phá vỡ DNA trong các tế bào ung thư, khiến chúng tự hủy diệt.

Xe mini điện Wuling Aira EV từ 233 triệu đồng tại Indonesia, chờ về Việt Nam Wuling Motors bắt đầu nhận đặt cọc mẫu ôtô điện cỡ nhỏ Aira EV mới tại hệ thống đại lý chính hãng tại Indonessia, dù giá bán chính thức vẫn chưa được công bố.