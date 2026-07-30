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Subaru Forester hybrid tiết kiệm xăng sắp về Việt Nam, giá 1,5 tỷ?

Nguyễn Anh

Theo thông tin từ một số đại lý, mẫu xe SUV Subaru Forester hybrid 2026 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2026.

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Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng tại các đại lý chính hãng, mẫu xe SUV Subaru Forester hybrid 2026 sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong tháng 10/2026. Mức giá dự kiến vào khoảng 1,5 tỷ đồng, tuy nhiên đây mới là thông tin từ phía đại lý và chưa được Subaru Việt Nam xác nhận.
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Một số đại lý của Subaru tại Việt Nam cũng cho biết khách hàng đặt cọc sớm có thể được ưu tiên nhận xe vào khoảng cuối năm 2026 nếu nguồn cung được phân bổ đúng kế hoạch. Thời gian giao xe thực tế vẫn sẽ phụ thuộc vào lịch nhập khẩu cũng như số lượng xe được hãng phân phối cho từng đại lý.
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Nếu được bán tại Việt Nam đúng như kế hoạch, Subaru Forester hybrid sẽ trở thành mẫu SUV hybrid tiếp theo của Subaru tại Việt Nam, đồng thời mở rộng danh mục xe điện hóa của hãng trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ C đang ngày càng xuất hiện nhiều lựa chọn sử dụng công nghệ hybrid.
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Tại các thị trường quốc tế, Subaru Forester hybrid được trang bị động cơ boxer 2.5L 4 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh. Hệ truyền động này cho công suất kết hợp 194 mã lực, đi cùng hộp số eCVT Lineartronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD.
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Theo công bố của Subaru, mức tiêu thụ nhiên liệu của Forester hybrid đạt khoảng 6,7 lít/100 km trong điều kiện đô thị và khoảng 6,9 lít/100 km trên đường cao tốc. So với phiên bản sử dụng động cơ xăng truyền thống, hệ truyền động hybrid được kỳ vọng cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong khi vẫn duy trì đặc tính vận hành quen thuộc của dòng Forester.
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Hiện chưa rõ khi về Việt Nam xe sẽ có những trang bị gì, tại một số thị trường, Subaru Forester Hybrid vẫn sở hữu các tiện ích tương tự phiên bản thuần xăng với cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch có chức năng dẫn đường, tương thích Apple Maps. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 11,6 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.
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Về trang bị an toàn, Subaru Forester Hybrid 2026 sở hữu công nghệ hỗ trợ lái EyeSight với nhiều tính năng tiên tiến như: hệ thống phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi xe đạp và người đi bộ…
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Tại thị trường Việt Nam, Subaru Forester hiện được phân phối với các phiên bản sử dụng động cơ boxer 2.5L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD. Mẫu SUV cỡ C hiện được nhập khẩu từ Nhật Bản và cạnh tranh với nhiều đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Ford Territory.
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Hiện mức giá bán niêm yết của Subaru Forester tại thị trường Việt Nam hiện dao động từ khoảng 1,299-1,399 tỷ đồng cho 2 phiên bản (nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản). Trong thời gian qua, các xe VIN 2024 (bản nhập Thái Lan) vẫn đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình ưu đãi để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.
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Việc bổ sung mẫu xe SUV Subaru Forester hybrid 2026 sẽ giúp danh mục sản phẩm của Subaru tại Việt Nam đa dạng hơn, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng quan tâm đến xe hybrid.
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Dù vậy, các thông tin về giá bán chính thức, cấu hình cũng như trang bị của Subaru Forester hybrid thế hệ mới tại thị trường Việt Nam vẫn cần chờ hãng công bố trong thời gian tới.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Subaru Forester Hybrid Premier 2026.
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