Xe mini điện Wuling Aira EV từ 233 triệu đồng tại Indonesia, chờ về Việt Nam

Ford Transit City lộ diện - xe van điện giá rẻ chạy tối đa 381km/sạc Một mẫu xe van điện giá rẻ mang thương hiệu Ford mới vừa được hé lộ với tên gọi Transit City, mẫu xe này có thể chạy được tối đa lên tới 381 km/ lần sạc.

Hà Nội tổng kiểm tra, rà soát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 đối với nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng bán lẻ.

Mục sở thị BMW M2 G87 đầu tiên về Việt Nam, không dưới 4 tỷ đồng Chiếc BMW M2 G87 đầu tiên đã về Việt Nam, nhiều khả năng được khách hàng đặt trước. Xe sở hữu khối động cơ S58 mạnh 480 mã lực và nhiều trang bị đắt giá.

Xe máy Yamaha PG-1 mở ra xu hướng du lịch nhanh cho giới trẻ Khi những chuyến "phượt phố" dần trở thành một nét văn hóa trong giới trẻ, Yamaha PG-1 không còn đơn thuần là phương tiện mà là tri kỷ trên mọi nẻo đường.

Chi tiết Maserati MC20 GT2 độc nhất vô nhị "thửa" riêng cho đại gia Đài Loan Chiếc siêu xe Maserati MC20 GT2 Stradale độc nhất vô nhị "hàng thửa" này được chế tác riêng cho một nhà sưu tập giàu có tại Đài Loan.

Phản ứng hóa học đẹp mê hoặc như phép thuật tự nhiên Không chỉ tạo ra vật chất mới, nhiều phản ứng hóa học còn mang đến những màn trình diễn ánh sáng, màu sắc và hình dạng đẹp đến khó tin.

Ford Ranger hay Toyota Hilux - vì sao ngôi vương bán tải vẫn chưa đổi chủ? Ford Ranger là mẫu bán tải sở hữu phong cách hiện đại, mạnh mẽ. Trong khi đó Toyota Hilux dù thế hệ mới dù đã được tinh chỉnh nhưng tổng thể xe vẫn ít thay đổi.

Ra mắt Suzuki Brezza 2026 chỉ hơn 200 triệu, SUV giá rẻ "đấu" Toyota Raize Dựa trên cơ sở của "đàn anh" Suzuki Vitara, Brezza đã trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời đem tới nhiều thay đổi, đặc biệt là động cơ mạnh và giá rẻ hơn.

Toyota Veloz Cross giảm giá sâu tại đại lý Việt, cao nhất tới 115 triệu đồng Giá xe Toyota Veloz Cross tại đại lý đang giảm mạnh, ưu đãi cao nhất 115 triệu. Chương trình không đồng nhất giữa các khu vực và áp dụng cho cả xe số VIN 2026.