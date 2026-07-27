Ford Transit City lộ diện - xe van điện giá rẻ chạy tối đa 381km/sạc

BYD Qin Max lộ diện, kích cỡ ngang Toyota Camry, sạc đầy pin chỉ 9 phút Theo một số nguồn tin, BYD Qin Max sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc vào ngày 13/8 tới. Xe có kích thước ngang Toyota Camry, hỗ trợ sạc đầy pin chỉ 9 phút.

Đại hội Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam lần thứ VI phát huy trí tuệ và đổi mới Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam tổ chức đại hội, đề cao vai trò trí thức, đổi mới tư duy quy hoạch vì đô thị bền vững và phát triển.

Ford nhờ AI "hồi sinh" Aurora 1964, xế cổ điển nhưng ngập công nghệ Ford sử dụng AI để tái hiện màn ra mắt của mẫu xe ý tưởng Aurora 1964, qua đó cho thấy nhiều công nghệ từng được xem là viễn tưởng nhưng nay đã thành hiện thực.

Cận cảnh MINI Aceman tại Việt Nam, SUV điện cỡ A giá từ 2,419 tỷ đồng MINI Aceman chạy điện mới ra mắt Việt Nam có giá từ 2,419 tỷ đồng - đắt ngang với các mẫu SUV hạng D cao cấp từ BMW hay Mercedes dù có kích thước nhỏ hơn nhiều.

Siêu xe Lamborghini Huracan thành "chiến binh sa mạc" nhờ hãng độ Rezvani Nổi tiếng bởi những chiếc siêu SUV theo chủ đề quân sự, Rezvani đã biến chiếc siêu xe Lamborghini Huracan thường thành một siêu xe địa hình mang tên Dune.

Uống đồ ngọt thời thơ ấu dễ gây cao huyết áp về sau Nghiên cứu dài hạn cho thấy thói quen uống đồ ngọt, nước ép trái cây từ nhỏ tăng nguy cơ cao huyết áp khi trưởng thành. Thay thế bằng trái cây tươi để bảo vệ sức khỏe.

Phục hồi hiệu quả kháng sinh cũ chống siêu vi khuẩn kháng thuốc Các nhà khoa học sử dụng phân tử nhỏ để giúp kháng sinh như vancomycin hoạt động trở lại chống vi khuẩn kháng thuốc nguy hiểm.

Toyota Innova facelift 2027 lộ diện, thiết kế đầu xe "lột xác" đậm chất SUV Toyota tiếp tục đẩy mạnh quá trình thử nghiệm Innova Hycross facelift tại Ấn Độ khi một nguyên mẫu mới vừa bị bắt gặp trên đường với phần đầu lộ diện rõ hơn.

Aston Martin Vanquish ra mắt bản đặc biệt mừng 25 năm tuổi Aston Martin Vanquish vừa ra mắt phiên bản kỷ niệm 25 năm dòng xe được sản xuất, chia đều cho hai kiểu thân xe Coupe và Volante giới hạn chỉ 50 chiếc.