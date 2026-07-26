Đại hội Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam lần thứ VI phát huy trí tuệ và đổi mới

Trong hai ngày 24 và 25/7, tại Hà Nội, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với tinh thần Đại hội là “Đoàn kết - đổi mới - trí tuệ - chủ động - phát triển bền vững”, Đại hội đã bầu ra 165 Ủy viên Ban Chấp hành và 45 Ủy viên Ban Thường vụ với tin tưởng nhiệm kỳ mới sẽ đạt nhiều thành tựu mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Ban Chấp hành Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam lần thứ VI, NK 2026 – 2031 ra mắt tại Đại hội.

Thúc đẩy phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát biểu tại Đại hội, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá, qua 5 nhiệm kỳ xây dựng và phát triển, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã khẳng định vị thế là tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín, quy tụ đông đảo các nhà khoa học, kiến trúc sư, chuyên gia và cán bộ kỹ thuật tâm huyết, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị của đất nước.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Theo ông, những kết quả được nêu trong báo cáo chính trị cho thấy Hội không ngừng đổi mới cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, phát huy hiệu quả vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với nhiều chủ trương, chính sách, quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và nông thôn. Hội đã tham gia góp ý nhiều văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch lớn của quốc gia; đồng thời tích cực thúc đẩy phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng chính quyền đô thị và triển khai quy hoạch theo Luật Quy hoạch.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cũng ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội trong hợp tác quốc tế, tổ chức Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia, phát hành Tạp chí Quy hoạch đô thị, phát triển hội viên và triển khai các hoạt động chuyên môn. Ông nhấn mạnh, hoạt động tư vấn, phản biện của Hội thời gian qua được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xã hội đánh giá cao bởi tính chủ động, khách quan, khoa học và trách nhiệm.

Biểu dương những thành tựu Hội đạt được trong suốt chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, TSKH Phan Xuân Dũng cho rằng đây là nền tảng quan trọng để Hội tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới.

Đề cập bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng, TSKH Phan Xuân Dũng bày tỏ kỳ vọng Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, củng cố tổ chức từ Trung ương đến địa phương, phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Theo Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội cần tập trung nâng cao chất lượng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đẩy mạnh phổ biến kiến thức, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng. Bên cạnh đó, Hội cần quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý để tham gia giải quyết những bài toán lớn về quy hoạch tổng thể, phát triển đô thị đồng bộ, bền vững; mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và tiếp tục phát triển hội viên theo hướng thực chất, hiệu quả.

TSKH Phan Xuân Dũng tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025 cho ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.

TSKH Phan Xuân Dũng bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành Hội khóa VI sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, đưa hoạt động của Hội lên tầm cao mới, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

“Để Hội chúng ta luôn là thành viên hoạt động tích cực và có hiệu quả trong mái nhà chung của Liên hiệp Hội Việt Nam, nơi tập hợp 3,7 triệu hội viên với 2,2 triệu trí thức KH&CN đang ngày đêm làm việc hết mình vì Đất nước và Dân tộc. Một tổ chức được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm”, ông Dũng bày tỏ.

Quy hoạch cần chuyển từ “quản lý phát triển” sang “kiến tạo phát triển”

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, quy hoạch phải được nhìn nhận là công cụ kiến tạo phát triển, dẫn dắt đầu tư, phân bổ nguồn lực và tổ chức không gian phát triển hiệu quả, thay vì chỉ là công cụ quản lý.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại Đại hội.

Theo ông, đội ngũ làm công tác quy hoạch cần chuyển mạnh tư duy từ "quản lý phát triển" sang "kiến tạo phát triển"; từ quy hoạch tĩnh sang quy hoạch linh hoạt, thích ứng; từ quản lý bằng hồ sơ giấy sang quản trị bằng dữ liệu số. Đồng thời, quy hoạch phải mở ra các không gian tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian trên cao, ven sông, ven biển, không gian số và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ như AI, dữ liệu lớn, GIS, Digital Twin, BIM để nâng cao chất lượng dự báo và quản lý.

Đối với Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị Hội tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm trí tuệ của ngành quy hoạch; tiên phong nghiên cứu các mô hình đô thị mới; đồng hành cùng các địa phương nâng cao chất lượng quy hoạch; xây dựng đội ngũ quy hoạch đáp ứng yêu cầu của thời đại số và mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của ngành quy hoạch Việt Nam.