Kawasaki KLX150SM 2027 ra mắt - cào cào giá rẻ ngang Yamaha Exciter

Toyota đăng ký sáng chế giúp bảo vệ pin xe bán tải điện chạy địa hình Toyota vừa đăng ký sáng chế mới, hé lộ giải pháp nhằm giảm tác động của hiện tượng xoắn khung gầm lên bộ pin xe điện cấu trúc khung rời (ladder frame).

Mitsubishi Pajero 2027 mới lộ nội thất, hé lộ nhiều chi tiết đáng tiền Mitsubishi Motors mới đây đã công bố loạt hình ảnh teaser của Pajero thế hệ mới, trong đó lần đầu tiên hé lộ một phần khoang nội thất hứa hẹn nâng cấp đáng giá.

Toyota Crown 2027 ra mắt - khởi điểm từ 41.640 USD, tăng 200 USD Toyota Crown 2027 được nâng cấp với hệ truyền động hybrid thế hệ thứ năm, kết hợp máy xăng 2.5L cùng 2 mô-tơ điện. Giá xe khởi điểm từ 41.640 USD tại Mỹ.

Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson và các bệnh thần kinh Ô nhiễm không khí, đặc biệt bụi mịn, ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ, làm tăng nguy cơ Parkinson và các bệnh thoái hóa thần kinh qua nhiều nghiên cứu quốc tế.

Internet lượng tử và cáp quang kết hợp, mở ra kỷ nguyên mới của truyền thông Các nhà nghiên cứu chứng minh truyền photon vướng víu qua cáp quang dài, mở ra khả năng xây dựng mạng lượng tử kết hợp cùng internet hiện đại.

Mitsubishi ra mắt bán tải Triton BF///MS đặc biệt, giá bán hơn 1,5 tỷ đồng Mitsubishi vừa ra mắt phiên bản đặc biệt Triton BF///MS dành cho thị trường Brazil. Xe sở hữu mâm 20 inch, lốp địa hình, loa JBL và logo ngựa tạo điểm nhấn.

Việt Nam lần đầu bổ sung xe EREV vào nhóm ôtô điện hóa Từ ngày 1/7/2026, Việt Nam lần đầu tiên bổ sung dòng xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) vào hệ thống phân loại phương tiện giao thông đường bộ.

Ngắm Lamborghini Revuelto Impavido phong cách võ sĩ Samurai giới hạn 25 chiếc Lấy cảm hứng từ tinh thần võ sĩ đạo, Lamborghini Revuelto Impavido sở hữu nhiều chi tiết gợi nhớ bộ giáp Samurai với tấm ốp carbon đánh số thứ tự trên 25 chiếc.

Giảm 60% doanh số, Honda vẫn quyết bám trụ thị trường Trung Quốc Doanh số sụt giảm mạnh có thể là lý do để Honda rời khỏi thị trường Trung Quốc, nhưng hãng xe Nhật Bản lại lựa chọn gia hạn liên doanh với GAC đến tận năm 2038.