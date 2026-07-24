Mitsubishi ra mắt bán tải Triton BF///MS đặc biệt, giá bán hơn 1,5 tỷ đồng

Công nghệ mới của Trung Quốc chuyển đổi nhựa thành nhiên liệu hàng không, tiết kiệm chi phí và giảm khí thải đến 80%, góp phần bảo vệ môi trường
Một chiếc xe thử nghiệm được ngụy trang kín mít xếp cạnh Land Cruiser 300 Series lộ diện, khiến nhiều người tin rằng đây có thể là Land Cruiser thuần điện mới.
GS Yu Deng từ Đại học Chicago nổi bật với đóng góp quan trọng trong toán học, là ứng viên tiềm năng cho Huy chương Fields 2026.
Sau cái chết dữ dội của một ngôi sao khổng lồ, vũ trụ có thể tạo ra một vật thể nhỏ bé nhưng đặc và nặng đến mức thách thức nhận thức của con người.
Honda vừa ra mắt Civic e:HEV 2026 tại thị trường Thái Lan với ba cấu hình EL, EL+ và RS, giá bán từ 949.000 - 1.259.000 baht (khoảng từ 740-980 triệu đồng).
Ngày 20-21/7 vừa qua, 2 tàu vận tải quốc tế Sea Patris và Silver Queen đã cập cảng Hải Phòng, đưa hơn 5.000 ôtô điện VinFast tới thị trường châu Âu và khu vực.
Nissan vừa ra mắt phiên bản nâng cấp cho mẫu xe thể thao Z. Đây là lần đầu tiên dòng xe mang mã thân RZ34 được tinh chỉnh kể từ khi ra mắt toàn cầu năm 2022.
Mặc dù mẫu xe Mercedes-Benz CLA phiên bản trục cơ sở dài sở hữu hiệu suất vận hành ấn tượng, tuy nhiên người tiêu dùng Trung Quốc dường như không quá mặn mà.
Nghiên cứu mới từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ chỉ ra rằng uống 1-3 tách cà phê mỗi ngày mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch, tiểu đường và đột quỵ.
Tuổi đời trung bình của những chiếc ôtô điện tại thị trường Trung Quốc khoảng 1,8 năm trong khi con số tương ứng của xe dùng động cơ đốt trong là 8,2 năm.