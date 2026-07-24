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Ngắm Lamborghini Revuelto Impavido phong cách võ sĩ Samurai giới hạn 25 chiếc

Nguyễn Chung

Lấy cảm hứng từ tinh thần võ sĩ đạo, Lamborghini Revuelto Impavido sở hữu nhiều chi tiết gợi nhớ bộ giáp Samurai với tấm ốp carbon đánh số thứ tự trên 25 chiếc.

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Mới đây, Lamborghini lại tung ra phiên bản đặc biệt mới mang tên Revuelto Impavido dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Đây là biến thể giới hạn của mẫu siêu xe hybrid sạc điện (PHEV) sử dụng động cơ V12 và sẽ không được phân phối tại bất kỳ thị trường nào khác ngoài Nhật Bản.
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Revuelto Impavido được phát triển nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Lamborghini Nhật Bản. Do đó, xe chỉ được sản xuất với đúng 25 chiếc. Xe được lấy cảm hứng thiết kế từ Bushido - tinh thần võ sĩ đạo của Nhật Bản, được hiện thực hóa thông qua chương trình cá nhân hóa Ad Personam của Lamborghini. Đây là chương trình vốn chuyên tạo ra những mẫu xe độc bản hoặc mang dấu ấn riêng theo yêu cầu.
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Giáp của các võ sĩ Samurai là nguồn cảm hứng cho thiết kế ngoại thất của Lamborghini Revuelto Impavido. Cảm hứng này được thể hiện qua những đường kẻ và họa tiết sơn màu vàng trải dài trên nắp ca-pô, mui xe, nắp khoang động cơ phía sau cũng như cản trước. Chính giữa nắp ca-pô là họa tiết lấy cảm hứng từ maedate - phần phù hiệu trang trí gắn phía trước mũ giáp của Samurai.
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Khoang nội thất của Revuelto Impavido được hoàn thiện với da Nero Ade, các chi tiết tương phản màu đồng Bronzo Oreadi và họa tiết thêu riêng trên ghế. Mỗi chiếc xe còn được trang bị tấm ốp sợi carbon khắc dòng chữ "1 di 25" với số thứ tự xuất xưởng riêng.
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Động cơ của Lamborghini Revuelto Impavido không có gì thay đổi so với bản thường. Xe cũng được trang bị động cơ xăng V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5L, sản sinh công suất tối đa 814 mã lực và mô-men xoắn cực đại 725 Nm, kết hợp với 3 mô-tơ điện nằm trên cầu trước và cầu sau. Trong đó, 2 mô-tơ điện trên cầu trước tạo ra công suất tối đa 148 mã lực. Mô-tơ điện nằm trên cầu sau cũng có sức mạnh tương tự và tích hợp hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp.
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Lamborghini Revuelto sở hữu công suất tối đa lên đến 1.001 mã lực. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây, từ 0-200 km/h trong thời gian dưới 7 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Khi người lái chọn chế độ City để chạy trong nội thành, Lamborghini Revuelto sẽ biến thành siêu xe thuần điện dẫn động cầu trước mạnh 178 mã lực.
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Ngoài ra, xe còn có cụm pin 3,8 kWh, sạc đầy trong thời gian 30 phút với bộ sạc 7 kW. Nếu dùng động cơ V12 làm máy phát điện thì thời gian sạc đầy pin chỉ dừng ở 6 phút. "Revuelto Impavido là minh chứng hoàn hảo cho khả năng kết hợp giữa đổi mới và cảm hứng văn hóa của Lamborghini", Tổng Giám đốc Lamborghini Stephan Winkelmann cho biết.
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Khi mua siêu xe giới hạn này, khách hàng Nhật Bản có thể lựa chọn 4 màu sắc ngoại thất khác nhau. Đầu tiên là hai màu sơn ánh kim gồm Verde Campus lấy cảm hứng từ ngọc Hisui Jade và Grigio Artis Lucido vốn gợi liên tưởng đến thanh kiếm katana. Tiếp đến là hai màu sơn nhám gồm đen - xám Grigio Crater Matt tương tự giáp Samurai và đỏ Rosso Pyra nổi bật.
Video: Giới thiệu mẫu siêu xe Lamborghini Revuelto mới.
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