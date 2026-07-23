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Dự án metro số 5 Hà Nội bước vào giai đoạn thi công ngầm quan trọng

Thiên Anh/ Ảnh: Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB)

Với việc thi công tấm tường vây đầu tiên tại Ga S3, dự án đường sắt số 5 của Hà Nội tiến gần hơn đến mục tiêu nâng cao giao thông đô thị bền vững.

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Ngày 22/7/2026, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cùng Liên danh nhà thầu EPC chính thức triển khai thi công tấm tường vây đầu tiên tại Ga S3 (Ga Vành đai 1) thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Đây là cột mốc đánh dấu dự án bước sang giai đoạn thi công kết cấu ngầm phức tạp sau thời gian hoàn tất công tác chuẩn bị.
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Ga S3 nằm tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Vành đai 1, là nhà ga ngầm có kết cấu 2 tầng, được thi công bằng phương pháp đào mở (cut-and-cover) với chiều dài khoảng 220m và chiều rộng khoảng 20m.
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Tấm tường vây là hạng mục đầu tiên của kết cấu ngầm, có chiều sâu thiết kế khoảng 42m, dày 1m, đóng vai trò là cấu trúc bao che chính, đảm bảo ổn định địa chất, chống thấm và an toàn cho toàn bộ quá trình thi công các hạng mục sâu hơn 18m phía dưới.
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Quá trình thi công áp dụng công nghệ máy đào tường vây thủy lực (Diaphragm Wall Trenching Machine) hiện đại, kết hợp với hệ thống xử lý dung dịch bentonite tiên tiến để giữ ổn định thành vách.
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Theo kế hoạch, các tấm tường vây sẽ được triển khai theo từng phân đoạn, ưu tiên hoàn thành trước khu vực phía đông để sớm ổn định mặt bằng.
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Toàn bộ khu vực thi công được lắp đặt hệ thống quan trắc hoạt động 24/7 để theo dõi liên tục các thông số như độ lún, độ nghiêng và chuyển vị của các công trình lân cận. Mọi dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực để kịp thời xử lý nếu phát sinh diễn biến bất thường.
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Bên cạnh đó, các giải pháp gia cố nền móng, kiểm soát tải trọng thiết bị và quy trình thi công nghiêm ngặt cũng được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm chất lượng công trình và sự ổn định của các công trình hiện hữu trong suốt quá trình thi công.
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Ông Đặng Việt Trung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết: “Việc triển khai tấm tường vây đầu tiên tại Ga S3 là cột mốc nền tảng cho toàn bộ phân đoạn ngầm của Tuyến số 5. Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ rủi ro địa chất để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các công trình hiện hữu và hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống người dân khu vực."
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Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội trân trọng cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân. Sự đồng thuận của cộng đồng sẽ là yếu tố then chốt để dự án được triển khai an toàn, đúng tiến độ, đạt chất lượng cao góp phần nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững của Thủ đô Hà Nội.
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Thi công công trình ngầm trong khu vực đô thị đông đúc luôn là hạng mục có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt cao. Vì vậy, ngay từ những hạng mục đầu tiên, dự án xác định an toàn công trình, an toàn giao thông và an toàn cộng đồng là ưu tiên xuyên suốt quá trình thi công. Dự án áp dụng đồng thời nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát nền đất, bảo vệ các công trình lân cận và hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.
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