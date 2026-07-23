Dự án metro số 5 Hà Nội bước vào giai đoạn thi công ngầm quan trọng

Trung ương thảo luận về đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thảo luận về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC Từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ SJC.

Khởi tố người đàn ông tháo yếm, quay xe nhiều vòng giữa quốc lộ Do muốn thể hiện bản thân, Tuấn đã điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu, tháo yếm chắn gió và thực hiện hành vi quay xe nhiều vòng giữa đường Quốc lộ 32.

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát dữ liệu tuyển sinh trước hạn chót Hơn 167.000 hồ sơ chưa duyệt, Bộ GD&ĐT cảnh báo ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển năm 2026, yêu cầu hoàn tất trước ngày 24/7.

Bốn bước chuyển để tạo dựng năng lực phát triển mới Tổng Bí thư Tô Lâm đề ra bốn bước chuyển chiến lược giúp nâng cao năng lực, đổi mới mô hình tăng trưởng và bảo vệ đất nước hiệu quả.

[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp của tân Thủ tướng Anh Andy Burnham Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham từng đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Y tế dưới thời Thủ tướng Gordon Brown.

Gần 150 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích ngoài khơi Tây Phi Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết gần 150 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong các vụ tai nạn tàu thuyền ngoài khơi Mauritania tuần trước.

Nổ lớn tại đường hầm ở Ấn Độ khiến ít nhất 12 người thiệt mạng Vụ nổ tại đường hầm dự án thủy điện ở Sikkim khiến 12 người tử vong, nhiều người mất tích, khí độc và công tác cứu hộ khẩn cấp diễn ra gấp rút.