Bí ẩn màu sơn Spectraflair độc bản trên Bentley Continental GT mới

Ngắm Mercedes-Maybach GLS 680, "biệt thự di động" hơn 180.000 USD Mercedes-Maybach hiện vẫn chưa công bố giá bán của GLS 680 2027 mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá khởi điểm của xe sẽ cao hơn mức 180.000 USD của GLS 600.

Chỉ cần 3.000 bước mỗi ngày để bảo vệ não khỏi Alzheimer Nghiên cứu từ Bệnh viện MGH cho thấy đi bộ 3.000-5.000 bước hàng ngày giúp làm chậm suy giảm trí nhớ và teo não ở người cao tuổi có nguy cơ Alzheimer.

Vật liệu lượng tử NbAs thay thế dây đồng trong bộ vi xử lý Nghiên cứu thành công dây nano niobi arsenide giúp cải thiện khả năng dẫn điện của chip, thúc đẩy công nghệ bán dẫn phát triển.

Vị bộ trưởng đầu tiên đi B, nhà khoa học lớn hy sinh giữa chiến trường Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, người đặt nền móng y học Việt Nam, hy sinh trong chiến tranh, để lại di sản lớn về nghiên cứu và y đức.

Những kinh nghiệm bảo dưỡng giúp ôtô của bạn luôn vận hành ổn định Nhiều vấn đề kỹ thuật ôtô không xuất hiện đột ngột mà được báo trước bằng những tín hiệu nhỏ, nếu nhận ra sớm việc xử lý càng đơn giản và chi phí thấp.

Suzuki Hayabusa 2027 - "thần gió" thay áo mới, giá hơn nửa tỷ đồng Suzuki vừa ra mắt phiên bản 2027 của mẫu siêu môtô Hayabusa với thiết kế ấn tượng, mạnh mẽ, ngoại hình đẹp mắt. Xe có giá bán khoảng hơn 536 triệu đồng.

Honda Vario 125 2027 mới sẽ mở bán tại Việt Nam từ tháng 8/2026 Honda Việt Nam giới thiệu Vario 125 2027 với thay đổi về thiết kế, trang bị và động cơ. Xe được bán ra với hai phiên bản Đặc biệt và Street từ tháng 8/2026.

Cạn kiệt oxy trong nước đe dọa sự sống và ổn định khí hậu Trái đất Viện Hải dương học Scripps thuộc Đại học UC San Diego đưa ra cảnh báo, oxy đang biến mất nhanh chóng khỏi đại dương và các hệ thống nước ngọt, có khả năng đẩy hành tinh vào "tình trạng nguy hiểm".

Công nghệ pin thân nhiệt mới giúp các thiết bị đeo không cần pin Nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Queensland (QUT), Australia tạo ra vật liệu linh hoạt, bền bỉ thu năng lượng từ nhiệt độ cơ thể, mở đường cho các thiết bị đeo không pin trong tương lai.