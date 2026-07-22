Những kinh nghiệm bảo dưỡng giúp ôtô của bạn luôn vận hành ổn định

Video: Hướng dẫn sử dụng App My Mitsubishi Connect.

Sau một thời gian sử dụng, chiếc xe quen thuộc của bạn có thể phát ra những tín hiệu nhỏ như hao xăng hơn bình thường hay điều hòa lâu mát. Những dấu hiệu dễ bị bỏ qua này lại là gợi ý sớm cho thấy xe cần được chăm sóc. Với chủ xe, bảo dưỡng đúng lúc giúp duy trì sự ổn định của xe và tiết kiệm chi phí. Dưới đây là ba kinh nghiệm giúp bạn chăm xe hiệu quả hơn.

1. Nhận biết các dấu hiệu bất thường

Nhiều vấn đề kỹ thuật trên ô tô không xuất hiện đột ngột mà được báo trước bằng những tín hiệu nhỏ dễ bị bỏ qua. Chủ xe càng nhận ra sớm, việc xử lý càng đơn giản và chi phí càng thấp. Một số dấu hiệu đáng lưu ý:

- Điều hòa lâu mát, gió thổi yếu hoặc có mùi ẩm mốc: chủ xe nên kiểm tra sớm vì đây có thể là do lọc gió điều hòa bẩn, dàn lạnh cần vệ sinh, xe đang bị thiếu gas lạnh hoặc hệ thống thông gió hoạt động kém.

Nhiều vấn đề kỹ thuật trên ô tô không xuất hiện đột ngột mà được báo trước bằng những tín hiệu nhỏ dễ bị bỏ qua, vì vậy cần phát hiện sớm để xử lý.

- Xe hao nhiên liệu hơn bình thường dù cung đường, tải trọng và thói quen sử dụng xe không đổi hoặc vận hành kém ổn định sau chuyến đi dài. Nguyên nhân có thể do áp suất lốp không đúng chuẩn, lọc gió bẩn, dầu máy và các loại dung dịch vận hành xuống cấp, phanh bị bó nhẹ tạo lực cản khi di chuyển.

- Phanh, lốp hoặc vô-lăng bất thường: các dấu hiệu như phanh kém nhạy với quãng đường phanh dài hơn bình thường, vô-lăng rung, xe bị lệch khi phanh hoặc lốp mòn không đều. Các dấu hiệu này liên quan trực tiếp đến an toàn vận hành nên cần được kiểm tra thường xuyên và khắc phục sớm.

- Xe phát ra các âm thanh bất thường trong quá trình sử dụng khi phanh, tăng tốc, vào cua tại khoang động cơ, gầm xe, bánh xe hoặc hệ thống treo. Mặc dù xe vẫn có thể hoạt động bình thường nhưng không nên xem nhẹ, đây có thể là dấu hiệu ban đầu của tình trạng hao mòn hoặc hư hỏng của các bộ phận quan trọng như má phanh, dây curoa, ổ bi, các chi tiết của hệ thống treo…

2. Bám sát mốc bảo dưỡng, chăm xe đúng lúc

Bảo dưỡng đúng thời điểm giúp xe vận hành ổn định và hạn chế hư hỏng lớn. Chủ xe nên theo dõi song song hai mốc bảo dưỡng là theo thời gian sử dụng và theo số kilomet đã đi.

Đối với các mẫu xe Mitsubishi, một số thời điểm nên được lưu ý:

+ 6 tháng: bảo dưỡng cấp nhỏ gồm thay dầu động cơ và kiểm tra các hệ thống vận hành cơ bản.

Bảo dưỡng đúng thời điểm giúp xe vận hành ổn định và hạn chế hư hỏng lớn.

+ 12 tháng: bảo dưỡng cấp trung bình, thực hiện thay dầu và động cơ, kiểm tra thêm các bộ phận chính như phanh, khung gầm.

+ 24 tháng: bảo dưỡng cấp trung bình lớn, bao gồm các hạng mục của mốc 12 tháng và bổ sung kiểm tra/thay thế một số chi tiết hao mòn sau hai năm sử dụng.

+ 48 tháng: Bảo dưỡng cấp lớn, tiến hành thay các chất lỏng quan trọng như dầu phanh và lọc nhiên liệu.

- Theo số kilomet, các mốc phổ biến gồm:

+ 5.000 km: bảo dưỡng cấp nhỏ, thay dầu động cơ, vệ sinh lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa và kiểm tra các dung dịch trên xe.

+ 10.000 km: bảo dưỡng cấp trung bình, thay dầu động cơ và kiểm tra chuyên sâu hơn hệ thống phanh, độ rơ vô lăng, cao su chắn bụi trục, thay lọc dầu, kiểm tra phanh, lốp, lọc gió, dầu máy và các dung dịch cần thiết.

+ 20.000 đến 30.000 km: bảo dưỡng cấp trung bình lớn, thực hiện thay thế vật tư phụ tùng hao mòn định kỳ và kiểm tra hệ thống điện thân xe.

Với khách hàng của Mitsubishi Motors Việt Nam, việc theo dõi mốc bảo dưỡng trở nên thuận tiện hơn nhờ Mitsubishi Connect+.

+ 40.000 km trở lên: bảo dưỡng cấp lớn, kiểm tra toàn diện dầu hộp số, dầu phanh, nước làm mát, bugi, hệ thống phanh, lốp,... và thay thế dầu phanh, lọc nhiên liệu, kiểm tra hệ thống nhiên liệu, kiểm soát khí thải.

+ 80.000 km trở lên: lặp lại quy trình bảo dưỡng cấp lớn. Kiểm tra tổng thể động cơ, hộp số, hệ thống làm mát, phanh, lốp và các chi tiết ảnh hưởng đến an toàn.

- Với khách hàng của Mitsubishi Motors Việt Nam, việc theo dõi mốc bảo dưỡng trở nên thuận tiện hơn nhờ Mitsubishi Connect+, ứng dụng nhắc bảo dưỡng, đặt lịch, theo dõi tiến độ dịch vụ và tra cứu lịch sử dịch vụ ngay trên điện thoại.

3. Chọn địa chỉ chính hãng để bảo dưỡng

- Cùng một hạng mục bảo dưỡng, chất lượng có thể khác nhau đáng kể tùy nơi thực hiện. Đây là lý do nhiều chủ xe ưu tiên dịch vụ chính hãng do có phụ tùng đúng chuẩn, quy trình thống nhất và đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo theo tiêu chuẩn của hãng.

Mitsubishi Motors Việt Nam khuyến nghị bảo dưỡng định kì mỗi 5.000 km hoặc 3 tháng (riêng All New Triton động cơ 4N16 là 10.000 km hoặc 6 tháng).

- Tại Mitsubishi Motors Việt Nam, xe được kiểm tra theo từng mốc bảo dưỡng cụ thể và chi phí được thông báo minh bạch trên website của hãng và trên ứng dụng Mitsubishi Connect+, giúp khách hàng chủ động kế hoạch sử dụng và chăm sóc xe.

- Mitsubishi Motors Việt Nam khuyến nghị bảo dưỡng định kì mỗi 5.000 km hoặc 3 tháng (riêng All New Triton động cơ 4N16 là 10.000 km hoặc 6 tháng), tùy điều kiện nào đến trước. Các mốc bảo dưỡng được xây dựng rõ ràng nhằm đảm bảo xe luôn đạt hiệu suất vận hành tối ưu và duy trì độ an toàn cao nhất.