Công nghệ pin mặt trời siêu hiệu quả của LONGi đạt 35,5%

Tại Hội nghị Đổi mới Năng lượng Mặt trời và Lưu trữ Năng lượng năm 2026, LONGi chính thức thông báo rằng pin mặt trời song song silicon-perovskite tinh thể do hãng tự phát triển đã đạt hiệu suất chuyển đổi 35,5%, được chứng nhận bởi Cơ sở Thử nghiệm Năng lượng Mặt trời Châu Âu (ESTI), một lần nữa lập kỷ lục thế giới mới.

Pin mặt trời ghép nối silicon-perovskite tinh thể đại diện cho hướng công nghệ chủ đạo cho các pin mặt trời siêu hiệu suất thế hệ tiếp theo, với giới hạn hiệu suất lý thuyết lên đến 43% – vượt xa giới hạn Shockley–Queisser là 33,7% đối với pin đơn lớp.

Tấm pin năng lượng mặt trời silicon-perovskite LONGi vừa công bố với hiệu suất 35,5%.

Thông qua những đột phá công nghệ bền vững, nhóm nghiên cứu pin ghép nối của LONGi đã nâng hiệu suất lên 33,9% vào tháng 11/2023 và tiếp tục lên 34,6% vào tháng 6/2024.

Chỉ trong chưa đầy một năm kể từ đó, nhóm đã đạt được một loạt các tiến bộ liên tiếp, từ 34,85% lên 35,2%, và hiện nay là 35,5%, thể hiện rõ sức mạnh nghiên cứu và phát triển cũng như tinh thần khám phá tại Viện Nghiên cứu Trung ương của LONGi.

Trong khi đó, trong điều kiện gần với quy mô công nghiệp, LONGi đã đạt được hiệu suất chuyển đổi 34,3% (261 cm²) và 32,2% (274 cm²), làm nổi bật triển vọng công nghiệp hóa đầy hứa hẹn của công nghệ ghép đôi.

Hơn nữa, các mô-đun ghép đôi của LONGi đã đạt được hiệu suất chuyển đổi 31,4% và 29,4%, cả hai đều được các tổ chức quốc tế có thẩm quyền chứng nhận độc lập và được đưa vào bảng hiệu suất, củng cố thêm nền tảng cho việc chuyển công nghệ ghép đôi silicon-perovskite tinh thể từ phòng thí nghiệm sang ứng dụng công nghiệp.

LONGi liên tục cải tiến sản phẩm để đạt những kỷ lục mới.

Được thúc đẩy bởi năng lực đổi mới công nghệ hàng đầu, LONGi đã thiết lập một hệ thống nghiên cứu và phát triển nhiều cấp độ theo mô hình “một thế hệ sản xuất hàng loạt, một thế hệ phát triển và một thế hệ dự trữ”, liên tục thúc đẩy các đột phá công nghệ và phát triển chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng sạch.

LONGi tuyên bố họ nắm giữ kỷ lục thế giới về hiệu suất đối với công nghệ quang điện đặc biệt này. Xét về tổng thể, việc tìm ra cách sản xuất hàng loạt và thương mại hóa các tế bào có hiệu suất này để chúng có thể giúp giải quyết các vấn đề năng lượng của nhân loại.

Startup Trung Quốc liên tục thách thức các kỷ lục về tỷ lệ chuyển đổi của tấm pin silicon-perovskite.