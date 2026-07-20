Phương pháp mới biến nhựa phế thải thành sản phẩm giá trị cao

Nghiên cứu này do GS Vương Dũng thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) dẫn đầu, hợp tác với các nhà nghiên cứu của Đại học Cardiff (Anh) và Đại học Tokyo (Nhật Bản).

Theo Nhật báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, hiện nay, thế giới sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa mỗi năm. Một lượng lớn rác thải nhựa đổ vào đất và đại dương thông qua chôn lấp, đốt rác và đổ thải bừa bãi, liên tục tạo ra vi nhựa và gây ra các vấn đề ô nhiễm sinh thái lâu dài.

Rác thải nhựa được xem là vấn nạn toàn cầu.

Các công nghệ tái chế hóa học hiện nay chỉ xử lý được khoảng 9% rác thải nhựa và chịu sự hạn chế do phụ thuộc vào các chất xúc tác kim loại quý, đòi hỏi môi trường nhiệt độ và áp suất cao, dẫn đến tiêu thụ nhiều năng lượng và chi phí xử lý cao.

Ban đầu, nghiên cứu về phân hủy nhựa của nhóm GS Vương Dũng cũng giống như nhiều nhà nghiên cứu khác trong lĩnh vực này, tập trung phát triển các chất xúc tác hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, một thí nghiệm kiểm chứng do một nhà nghiên cứu trong nhóm thực hiện đã bất ngờ cho thấy polyethylene có thể phân hủy mà không cần chất xúc tác. Sau đó, nhóm đã phát hiện ra khi nhựa phế thải được đun nóng cùng với nước và oxy, nhựa nóng chảy sẽ phân tán thành vô số giọt dầu kích thước micromet khi khuấy, tạo thành hệ thống vi giọt “nước trong dầu” ổn định.

Nghiên cứu cho thấy, tại các giao diện giọt tưởng chừng như bình thường này, do tính bất đối xứng của sự sắp xếp phân tử tại giao diện, một điện trường cục bộ mạnh được tạo ra một cách tự phát.

Ở trong môi trường nước và oxy cùng nhiệt độ cao các loại nhựa bị phân hủy thành các axit hữu cơ.

Môi trường giao diện đặc biệt này thúc đẩy sự hoạt hóa của các phân tử nước, tạo ra các gốc hydroxyl tại chỗ với khả năng oxy hóa cực mạnh.

Các gốc hydroxyl này hoạt động như những “kéo phân tử” chính xác, dần dần cắt đứt các chuỗi carbon-carbon bền vững trong nhựa như polyethylene và polypropylen, định hướng chuyển hóa các polyme vốn khó phân hủy thành các hóa chất có giá trị gia tăng cao.

GS Vương Dũng cho biết, chỉ sử dụng nước và oxy ở nhiệt độ trên 100°C, các nhà nghiên cứu đã đạt được sự chuyển hóa hoàn toàn polyethylene mà không cần chất xúc tác, không để lại cặn vi nhựa và cho phép phân hủy hoàn toàn cũng như tái chế chất thải nhựa thành các sản phẩm có giá trị cao.

Nhật báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho rằng, nghiên cứu này mở ra một lộ trình công nghệ mới cho việc tái chế nhựa.

Quy trình này có tiềm năng biến chất thải nhựa có giá trị thấp thành nguyên liệu hóa học có giá trị cao và chuyển gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên quý giá.

Cận cảnh quy trình biến rác thải nhựa thành gạch và những vật dụng có ích | VTV24