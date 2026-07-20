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Siêu phẩm Bugatti Mistral cuối cùng, khép lại kỷ nguyên động cơ W16

Thảo Mai

Hãng siêu xe Bugatti vừa hoàn thiện bàn giao chiếc Mistral thứ 99, cũng là mẫu xe thương mại cuối cùng sở hữu động cơ W16 tăng áp kép bốn turbo dung tích 8.0L.

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Sự kiện ra mắt siêu phẩm Bugatti Mistral cuối cùng này đánh dấu việc hãng xe Pháp chính thức khép lại kỷ nguyên động cơ W16 sau gần hai thập kỷ gắn bó, trước khi chuyển sang thế hệ siêu xe mới sử dụng động cơ V16 hybrid mang tên Tourbillon. Bugatti đặt tên cho chiếc Mistral cuối cùng là "The Last of Its Kind" nhằm đánh dấu cột mốc khép lại hành trình của động cơ W16.
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Khối động cơ W16 lần đầu xuất hiện trên Bugatti Veyron vào năm 2005 và sau đó tiếp tục được trang bị trên nhiều mẫu xe nổi tiếng như Chiron, Divo, Centodieci và Mistral. Ngoài các mẫu xe thương mại, động cơ này cũng được sử dụng trên Bolide - mẫu hypercar chỉ dành cho đường đua với số lượng giới hạn 40 chiếc. Toàn bộ xe Bolide đã được hoàn thành vào cuối năm 2025.
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Chiếc siêu xe Bugatti Mistral này sở hữu ngoại thất hai tông màu Pearl và Sparkle, trong khi khoang nội thất kết hợp giữa da Magnolia cùng các chi tiết ốp Grey Carbon Matt. Chữ ký của nhà sáng lập Ettore Bugatti xuất hiện trên tựa đầu ghế, bậc cửa bằng nhôm và cả phần ốp bên trong khoang động cơ.
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Tương tự 98 chiếc Mistral trước đó, mẫu xe này được cá nhân hóa theo yêu cầu của khách hàng. Bugatti cho biết, mỗi chiếc Mistral gần như là một phiên bản độc nhất nhờ chương trình tùy biến với rất nhiều lựa chọn về màu sơn, vật liệu và các chi tiết hoàn thiện.
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Trước khi đến tay khách hàng, chiếc Mistral cuối cùng cũng phải trải qua quy trình kiểm tra tương tự những chiếc xe còn lại trong dòng sản phẩm. Mỗi xe được chạy thử quãng đường khoảng 400 km để đánh giá toàn diện khả năng vận hành. Sau đó, xe tiếp tục được kiểm tra ở tốc độ 300 km/h trên đường băng tại sân bay Colmar (Pháp).
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Bugatti cho biết, chỉ có ba tay lái thử được hãng lựa chọn để thực hiện công đoạn này nhằm đảm bảo mọi chiếc Mistral đều đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi bàn giao. Dù từng tuyên bố không còn theo đuổi các kỷ lục tốc độ, Bugatti vẫn đưa Mistral trở thành mẫu xe mui trần thương mại nhanh nhất thế giới.
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Sau khi khép lại dây chuyền sản xuất Mistral, Bugatti sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới với Tourbillon - mẫu hypercar sử dụng động cơ V16 hút khí tự nhiên kết hợp hệ truyền động hybrid do Cosworth phát triển. Đầu tháng này, Bugatti cũng đưa vào hoạt động nhà máy La Manufacture mới với công suất tối đa khoảng 200 xe mỗi năm. Đây sẽ là nơi sản xuất Tourbillon cũng như các mẫu xe kế nhiệm trong tương lai.
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Mặc dù đã dừng sản xuất các mẫu xe W16 thương mại, Bugatti vẫn duy trì chương trình Programme Solitaire dành cho những khách hàng muốn đặt chế tạo xe độc bản hoặc sản xuất với số lượng rất hạn chế dựa trên các nền tảng hiện có. Hãng cho biết chỉ khoảng hai chiếc xe thuộc chương trình này được chế tạo mỗi năm.
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Việc chiếc Mistral cuối cùng rời dây chuyền cũng đồng nghĩa với việc động cơ W16 8.0L tăng áp bốn turbo chính thức khép lại hành trình kéo dài 20 năm trong lịch sử Bugatti. Trong thời gian tới, thương hiệu hypercar nước Pháp sẽ bước sang chương mới với động cơ V16 hybrid trên Tourbillon, đánh dấu sự thay đổi lớn nhất của hãng kể từ khi Veyron ra mắt vào năm 2005.
Video: Giới thiệu siêu phẩm Bugatti Mistral mui trần đặc biệt.
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