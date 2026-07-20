Hyundai Tucson 2027 sắp "lột xác", ngoại hình đậm chất SantaFe

Trái đất có hệ thống điều hòa nhiệt độ tự nhiên qua hàng triệu năm Trái đất dường như có một hệ thống kiểm soát khí hậu tự nhiên đã giúp duy trì sự sống trên hành tinh này trong hơn 100 triệu năm.

MG ZS Hybrid+ hộp số hybrid chuyên dụng 3 cấp sắp về Việt Nam MG Motor Indonesia vừa ra mắt mẫu SUV cỡ nhỏ ZS Hybrid+, xe sở hữu công nghệ hộp số DHT 3 cấp đột phá và kích thước vượt trội, sẵn sàng thách thức các đối thủ.

Mục sở thị Hyundai Tucson Hybrid tại Việt Nam, dự kiến hơn 1 tỷ đồng Cùng với Palisade Hybrid 2026, mẫu SUV Hyundai Tucson bản Hybrid cũng được trưng bày tại Hà Nội, xe dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt vào tháng 10/2026.

Toyota Veloz Hybrid sắp mở bán tại Việt Nam, "ăn xăng" chỉ 3,46 lít/100 km Toyota được cho là đang chuẩn bị đưa Veloz Hybrid về Việt Nam, bổ sung thêm một lựa chọn xe đa dụng 7 chỗ sở hữu công nghệ hybrid trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Toyota và BMW thử nghiệm ôtô chạy xăng làm từ dầu ăn đã qua sử dụng Toyota, BMW, Bosch và Repsol đang thí điểm một nghiên cứu nhằm chứng minh rằng xe chạy xăng hiện có thể giảm lượng khí thải mà không cần cơ sở hạ tầng mới.

Kia Syros EV 2026 ra mắt - SUV điện giá rẻ chạy 500km/sạc Kia Syros EV 2026 mới vừa chính thức được ra mắt. Đây đồng thời cũng là mẫu SUV điện phổ thông thứ hai của Kia tại thị trường Ấn Độ, sau Carens Clavis EV.

Vespa Primavera x GiGi 2026 ra mắt - xe ga thời trang hơn 360 triệu đồng Vespa x Gigi được xem là một biến thể mới của phiên bản đặc biệt Vespa Pic Nic ra mắt năm 2022, nhưng với tông màu và các dấu ấn của hãng thời trang Pháp Gigi.

Hyundai Palisade Hybrid 2026 ra mắt Việt Nam giá bán dưới 1,7 tỷ đồng Hyundai Palisade Hybrid 2026 chính thức trình làng tại Việt Nam, giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng, cạnh tranh mạnh mẽ phân khúc SUV cỡ lớn.

Jaecoo J5 SHS-H Premium và Flagship - SUV hybrid mang giá trị vượt tầm giá Jaecoo J5 SHS-H Premium và SHS-H Flagship sở hữu hệ truyền động hybrid mới gây chú ý với nhiều trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu SUV phân khúc cao cấp.