Video: So sánh Hyundai Tucson và Toyota Corolla Cross tại Việt Nam.

Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) vừa thông báo đợt triệu hồi mới dành cho Hyundai Tucson do màn hình của cụm đồng hồ không hiển thị các thông tin an toàn quan trọng (như đồng hồ tốc độ hoặc đèn cảnh báo) và có thể làm tăng nguy cơ tai nạn.

Nguyên nhân cụ thể nằm ở sự cố phần mềm giao tiếp giữa màn hình đồng hồ và màn hình trên kính lái (HUD), khiến màn hình đồng hồ có thể khởi động lại đột ngột trong quá trình vận hành, đồng thời gây ra tình trạng thiếu đi các thông tin và đèn báo quan trọng.

Hyundai Tucson bị triệu hồi bổ sung hơn 96.000 xe lỗi cụm đồng hồ.

Tổng cộng, Hyundai phải triệu hồi 96.310 xe Tucson tại thị trường Mỹ do lỗi trên, với thời gian sản xuất từ ngày 7/5/2024 đến 7/5/2026, ảnh hưởng đến các mẫu: Tucson, Tucson Hybrid và Tucson Plug-in Hybrid. Dự kiến các xe trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được bản cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) hoặc tại đại lý để khắc phục lỗi hoàn toàn.