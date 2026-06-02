Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Hyundai Tucson Hybrid 2026 ra mắt bản Night và FWD "giá mềm"

Tâm Võ

Hyundai Motor America vừa công bố mở rộng sản phẩm Tucson Hybrid 2026 cho các phiên bản dẫn động cầu trước, giúp giá khởi điểm của xe chỉ còn 32.550 USD.

7-1158.jpg
Đối với Tucson Hybrid 2026 phiên bản Night Edition, Hyundai tiếp tục theo đuổi xu hướng thiết kế tối màu. Xe được phát triển dựa trên phiên bản Limited và nổi bật với phần đầu xe sơn đen bóng cùng lưới tản nhiệt đồng màu. Ngoài ra, xe còn được trang bị ốp gương chiếu hậu, viền cửa sổ và các logo ngoại thất được sơn màu đen bóng.
8-8145.jpg
Phiên bản Night Edition sẽ có 3 tùy chọn màu ngoại thất gồm đen Ash Black, trắng Creamy White Pearl và xám Ecotronic Gray. Tất cả đều đi kèm trần xe màu đen cùng bộ mâm 19 inch sơn đen bóng với logo Hyundai màu bạc tương phản.
4-6704.jpg
Do được xây dựng trên nền tảng phiên bản Limited nên Hyundai Tucson Hybrid Night 2026 sở hữu danh sách trang bị khá đầy đủ, bao gồm hệ thống đèn LED, kính chắn gió trước cách âm, cửa sổ trời toàn cảnh và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay.
6-3684.jpg
Khoang nội thất của Hyundai Tucson Hybrid Night 2026 được trang bị cả bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Xe cũng có ghế trước bọc da tích hợp sưởi và thông gió, vô lăng bọc da có chức năng sưởi, điều hòa tự động hai vùng độc lập cùng hệ thống âm thanh Bose 8 loa.
3-969.jpg
Giá bán của Hyundai Tucson Hybrid Night AWD khởi điểm từ 44.175 USD tại thị trường Mỹ, đã bao gồm phí vận chuyển 1.600 USD. Mức giá này cao hơn 500 USD so với phiên bản Tucson Hybrid Limited. Bên cạnh đó, Hyundai cũng bổ sung các phiên bản dẫn động cầu trước FWD mới cho Tucson Hybrid SE và Tucson Hybrid SEL, giúp giảm đáng kể giá bán khởi điểm của Hyundai Tucson hybrid.
5-2040.jpg
Cụ thể, Hyundai Tucson Hybrid SE FWD 2026 có giá từ 32.550 USD, đã bao gồm phí vận chuyển. Trong khi đó, Hyundai Tucson Hybrid SEL FWD 2026 có giá khởi điểm 34.000 USD. Cả hai đều rẻ hơn 1.500 USD so với phiên bản dẫn động bốn bánh tương ứng.
2-7042.jpg
Vào hồi tháng 4/2026 vừa qua, các đại lý Hyundai ở Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho phiên bản hybrid mới của dòng xe Tucson. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Hyundai Tucson Hybrid 2026 dự kiến sẽ chính thức ra mắt Việt Nam vào tháng 6 năm nay.
1-443.jpg
Hiện giá bán cụ thể của Hyundai Tucson Hybrid ở Việt Nam vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết xe sẽ có giá bán khoảng trên 1 tỷ đồng.
Video: So sánh Hyundai Tucson và Toyota Corolla Cross tại Việt Nam.

bài liên quan
#Hyundai Tucson Hybrid 2026 ra mắt #Hyundai Tucson Hybrid bản Night và FWD #Hyundai Tucson Hybrid 2026 dẫn động cầu trước #Hyundai Tucson #Hybrid 2026 #Night Edition
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top