Haval GWM H10 2026 từ 752 triệu đồng, có chế độ "bò ngang như cua"

Vespa Primavera x GiGi 2026 ra mắt - xe ga thời trang hơn 360 triệu đồng Vespa x Gigi được xem là một biến thể mới của phiên bản đặc biệt Vespa Pic Nic ra mắt năm 2022, nhưng với tông màu và các dấu ấn của hãng thời trang Pháp Gigi.

Hyundai Palisade Hybrid 2026 ra mắt Việt Nam giá bán dưới 1,7 tỷ đồng Hyundai Palisade Hybrid 2026 chính thức trình làng tại Việt Nam, giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng, cạnh tranh mạnh mẽ phân khúc SUV cỡ lớn.

Jaecoo J5 SHS-H Premium và Flagship - SUV hybrid mang giá trị vượt tầm giá Jaecoo J5 SHS-H Premium và SHS-H Flagship sở hữu hệ truyền động hybrid mới gây chú ý với nhiều trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu SUV phân khúc cao cấp.

Dấu vết hóa học tiết lộ hành tinh bị nuốt chửng trong vũ trụ xa xôi Nghiên cứu về ngôi sao TOI-5882 cho thấy dấu vết lithium giúp xác định hành tinh bị nuốt chửng, mở ra hướng nghiên cứu mới về sự kiện này trong thiên văn học.

Thảo dược thiên ma giúp ngăn ngừa tiểu đường do béo phì Nghiên cứu mới từ Hàn Quốc phát hiện hoạt chất từ thiên ma có khả năng cân bằng hormone, chống tiểu đường tuýp 2 do béo phì.

Volkswagen ID. Cross - SUV giá bình dân hơn 800 triệu nhưng trang bị "xịn sò" Volkswagen vừa ra mắt ID. Cross - phiên bản sản xuất của mẫu ID. Cross Concept ra mắt năm ngoái. Xe có mức giá khởi điểm 28.000 EUR, (khoảng 839,2 triệu đồng).

BYD Denza Z9S lộ diện - mạnh 1.194 mã lực, chạy 920km mới hết pin BYD Z9S 2027 được hãng miêu tả như một mẫu "sedan thông minh hạng sang với định hướng công nghệ". Xe sở hữu công suất 1.194 mã lực, chạy 920km mới hết pin.

Triệu hồi loạt xe RAM 1500 và Jeep Grand Cherokee, Wagoneer đời 2026 Stellantis vừa triệu hồi RAM và Jeep tại Mỹ. Theo đó mẫu bán tải RAM 1500 bị lỗi đèn pha, Jeep Grand Cherokee và Gran Wagonner vì lỗi phần mềm điều khiển phanh.

Nissan Elgrand 2026 - chiếc MPV hạng sang hơn 1 tỷ đồng "đấu" Toyota Sienna Nissan Elgrand có giá khoảng hơn 1 tỷ đồng tại Nhật Bản, được trang bị hệ thống âm thanh Bose 22 loa, nội thất bọc da màu tím và hệ truyền động hybrid e-Power.