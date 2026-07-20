Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Haval GWM H10 2026 từ 752 triệu đồng, có chế độ "bò ngang như cua"

Nguyễn Chung

Mẫu SUV hybrid cắm điện Haval GWM H10 dài 5,3 mét đã mở bán tại Trung Quốc, cạnh tranh với các đối thủ đồng hương trong phân khúc crossover cỡ lớn cao cấp.

2.jpg
Great Wall Motor (GWM) đã mở sổ đặt cọc dành cho mẫu xe Haval GWM H10 mới. Đây là mẫu SUV đầu bảng mới của hãng với 4 phiên bản, gồm cấu hình 5 chỗ và 6 chỗ. Ở cấu hình 5 chỗ, Haval GWM H10 sở hữu chiều dài 5.138 mm. Con số tương ứng của cấu hình 6 chỗ là 5.299 mm. Cả hai đều có chiều dài cơ sở 3.000 mm, chiều rộng 2.050 mm và chiều cao 1.970 mm.
3.jpg
Theo các thông tin đăng kiểm trước đó, Haval GWM H10 là mẫu SUV mang kiểu dáng vuông vức đầu tiên được phát triển trên nền tảng khung gầm Guiyuan của GWM. Khác với nhiều mẫu SUV thiên về chạy địa hình, H10 không dùng khung gầm rời mà được phát triển với kết cấu khung gầm liền khối của ôtô con.
4.jpg
GWM cũng tập trung nâng cao khả năng vận hành trên nhiều địa hình của Haval GWM H10. Xe sử dụng hệ thống treo trước tay đòn kép bằng nhôm và treo sau độc lập đa liên kết 5 điểm. Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị công nghệ giảm xóc điện từ EDC. Mẫu SUV này có khoảng sáng gầm 220 mm, khả năng lội nước tối đa 600 mm, 7 chế độ lái địa hình...
13.jpg
Xe còn có hệ thống kiểm soát hành trình tốc độ thấp với 9 cấp độ và khóa vi sai cầu sau điều khiển điện tử. Góc thoát sau đạt 30 độ trên bản 5 chỗ và 25 độ trên bản 6 chỗ. Chưa hết, Haval GWM H10 còn được trang bị chế độ đi ngang như cua bò Crab Walk, cho phép xe di chuyển theo phương chéo trong không gian hẹp. Tính năng này hứa hẹn sẽ trở nên hữu dụng trong những chỗ đỗ chật hẹp.
10.jpg
Tất cả các phiên bản của Haval GWM H10 đều sử dụng hệ truyền động Hi4 thế hệ thứ hai, kết hợp máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 123 kW (165 mã lực) với bộ pin lithium-sắt-phosphate (LFP) dung lượng 42,8 kWh. Hệ truyền động này cho tổng công suất 440 kW (590 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 722 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,9 giây.
8.jpg
GWM công bố H10 có phạm vi di chuyển thuần điện 180 km theo tiêu chuẩn WLTC, tương đương 232 km theo chu trình CLTC. Tổng phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC đạt 1.404 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo tiêu chuẩn WLTC là 0,87 lít/100 km. Khi pin cạn, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 6,6 lít/100 km.
14.jpg
Haval GWM H10 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh Coffee Pilot 3 của hãng mẹ. Khác với nhiều đối thủ chỉ sở hữu cảm biến LiDAR ở các phiên bản cao cấp, GWM đưa chi tiết này vào danh sách trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe H10. Hệ thống kết hợp 27 cảm biến hỗ trợ lái, cho khả năng nhận diện phía trước ở khoảng cách lên tới 250 m, theo dõi hai bên tới 120 m và giám sát phía sau ở khoảng cách 150 m.
5.jpg
Chưa hết, Coffee Pilot 3 còn hỗ trợ tính năng lái tự động trên lộ trình định sẵn (NOA) ở cả đường cao tốc và đường đô thị, bao gồm xử lý tại vòng xuyến, hỗ trợ quay đầu, rẽ trái cắt dòng xe ngược chiều hoặc tạo làn đường ảo tại những khu vực không có vạch kẻ rõ ràng. Xe cũng hỗ trợ tính năng đỗ xe ghi nhớ với quãng đường tối đa 3 km. Tính năng này có thể lưu trữ tới 100 lộ trình đỗ xe và tự động lùi theo đúng quãng đường đã ghi nhớ với khoảng cách tối đa 100 m.
6.jpg
Bên trong khoang lái, Haval GWM H10 được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái SR-HUD có kích thước 29 inch với độ sáng tối đa 13.000 nit và màn hình giải trí 17,3 inch gắn trên trần xe cho hàng ghế sau, hỗ trợ dải màu rộng P3 cùng công nghệ tăng cường hình ảnh bằng trí thông minh nhân tạo AI.
7.jpg
Các trang bị khác bao gồm tủ lạnh thông minh dung tích 7,7 lít, bàn gập cho hàng ghế thứ hai có khả năng chịu tải 10 kg, kính riêng tư và rèm che nắng cho hàng ghế sau. Dung tích khoang hành lý sẽ thay đổi theo từng cấu hình. Phiên bản 5 chỗ có dung tích tiêu chuẩn 815 lít và tăng lên 1.885 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Hai con số tương ứng của phiên bản 6 chỗ là 316 lít và 1.056 lít.
12.jpg
Việc mở bán H10 diễn ra trong bối cảnh Haval đang chịu áp lực ngày càng lớn tại thị trường Trung Quốc. Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, thương hiệu này bán được 20.018 xe tại thị trường nội địa trong tháng 6/2026, giảm 41,3% so với cùng kỳ năm trước. H10 được xem là nỗ lực mới nhất của GWM nhằm củng cố vị thế của Haval trong phân khúc SUV hybrid sạc điện cỡ lớn đang tăng trưởng.
11.jpg
Tại thị trường Trung Quốc, Haval GWM H10 mới có giá ưu đãi trong giai đoạn mở bán từ 214.800-219.800 Nhân dân tệ (khoảng 752-769 triệu đồng). H10 ra mắt trong bối cảnh Haval đang trên đà giảm lượng bán tại Trung Quốc và mẫu xe SUV này ra đời nhằm mục đích đảo ngược xu hướng này.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Haval GWM H10 2026.
bài liên quan
#Haval GWM H10 2026 mới #Haval GWM H10 mở bán #xe SUV Haval GWM H10 2026 #Haval GWM H10 tại Trung Quốc #Haval GWM H10 về Việt Nam #giá xe Haval GWM H10 2026
Đọc tiếp

hot trend

Tin mới
back to top