Haval GWM H10 2026 từ 752 triệu đồng, có chế độ "bò ngang như cua"

Vespa x Gigi được xem là một biến thể mới của phiên bản đặc biệt Vespa Pic Nic ra mắt năm 2022, nhưng với tông màu và các dấu ấn của hãng thời trang Pháp Gigi.
Hyundai Palisade Hybrid 2026 chính thức trình làng tại Việt Nam, giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng, cạnh tranh mạnh mẽ phân khúc SUV cỡ lớn.
Jaecoo J5 SHS-H Premium và SHS-H Flagship sở hữu hệ truyền động hybrid mới gây chú ý với nhiều trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu SUV phân khúc cao cấp.
Nghiên cứu về ngôi sao TOI-5882 cho thấy dấu vết lithium giúp xác định hành tinh bị nuốt chửng, mở ra hướng nghiên cứu mới về sự kiện này trong thiên văn học.
Nghiên cứu mới từ Hàn Quốc phát hiện hoạt chất từ thiên ma có khả năng cân bằng hormone, chống tiểu đường tuýp 2 do béo phì.
Volkswagen vừa ra mắt ID. Cross - phiên bản sản xuất của mẫu ID. Cross Concept ra mắt năm ngoái. Xe có mức giá khởi điểm 28.000 EUR, (khoảng 839,2 triệu đồng).
BYD Z9S 2027 được hãng miêu tả như một mẫu "sedan thông minh hạng sang với định hướng công nghệ". Xe sở hữu công suất 1.194 mã lực, chạy 920km mới hết pin.
Stellantis vừa triệu hồi RAM và Jeep tại Mỹ. Theo đó mẫu bán tải RAM 1500 bị lỗi đèn pha, Jeep Grand Cherokee và Gran Wagonner vì lỗi phần mềm điều khiển phanh.
Nissan Elgrand có giá khoảng hơn 1 tỷ đồng tại Nhật Bản, được trang bị hệ thống âm thanh Bose 22 loa, nội thất bọc da màu tím và hệ truyền động hybrid e-Power.
Từng giành HCV Olympic Toán quốc tế với điểm tuyệt đối, GS Đàm Thanh Sơn trở thành nhà vật lý hàng đầu thế giới với công trình gây tiếng vang toàn cầu.