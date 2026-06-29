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Haval GWM H10 ra mắt, dài tới 5,3 mét "quyết đấu" Lynk & Co 900

Hải Nam

Haval GWM H10 dài 5,3 mét đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc, đây là mẫu SUV hybrid cắm điện cạnh tranh với các đối thủ đồng hương Lynk & Co 900.

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Haval GWM H10 2027 mới đã chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc. Mẫu xe SUV này nằm trên Haval H9 để đóng vai trò là dòng Haval GWM cao cấp nhất, cung cấp hệ thống truyền động hybrid cắm điện với phạm vi hoạt động bằng điện lên đến 180km. H10 có hai kiểu bố trí nội thất dành cho 5 và 6 chỗ ngồi.
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Haval GWM H10 là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu này được xây dựng trên nền tảng kiến ​​trúc mô-đun GWM One . Nền tảng này cũng được sử dụng cho mẫu crossover Wey V9X vừa ra mắt gần đây . Điều đó có nghĩa là H10 là một chiếc xe có cấu trúc thân liền khối, không sử dụng khung gầm như trên Haval H9. Mặc dù có thân xe liền khối, GWM H10 vẫn được định vị là một chiếc SUV địa hình.
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Haval GWM H10 sở hữu đèn pha lớn, vuông vức ở phía trước, cảm biến LiDAR trên nóc xe, cột trụ màu đen và cửa hậu mở ra ngoài với bánh xe dự phòng kích thước đầy đủ được gắn trên đó. Các điểm nổi bật khác bao gồm tay nắm cửa truyền thống, giá nóc, gương chiếu hậu lớn và dè vuôgn vức. Vòm bánh xe của H10 không có viền nhựa màu xám, vì mẫu xe này hướng đến phân khúc cao cấp.
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Haval GWM H10 có kích thước 5138/2050/1970mm (D x R x C) cho bản 5 chỗ với chiều dài cơ sở 3.000mm. Góc tới và góc thoát của xe lần lượt là 24 và 30 độ. Phiên bản 6 chỗ ngồi có chiều dài đạt 5.299mm với cùng chiều dài cơ sở. Góc thoát của xe là 26 độ.
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Nội thất của Haval GWM H10 sử dụng vô lăng tròn, màn hình cảm ứng lớn dạng nổi và cụm đồng hồ LCD. Cần số được đặt trên cột lái. Nhờ đó, xe có đủ không gian cho cụm nút bấm vật lý, đế sạc điện thoại không dây, hai giá đỡ cốc và tủ lạnh tích hợp ở khu vực trung tâm. Có màn hình gắn trên trần xe dành cho hành khách phía sau.
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Haval GWM H10 sử dụng hệ truyền động hybrid sạc điện mang tên Hi4. Xe được trang bị động cơ đốt trong 4 xi-lanh, dung tích 1.5L tiêu chuẩn, sản sinh công suất tối đa 165 mã lực, kết hợp với hộp số DHT 4 cấp.
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Hiện chưa có thông tin về các mô-tơ điện của xe. Tuy nhiên, sẽ có một phiên bản mạnh mẽ hơn sử dụng động cơ 2.0L, cho công suất tối đa 235 mã lực. Mẫu SUV mới được trang bị bộ pin có dung lượng 42,8 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện từ 176-180 km.
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Theo China EV DataTracker, Haval đã bàn giao 18.963 xe tại thị trường nội địa Trung Quốc trong tháng 5/2026, bao gồm cả xe động cơ đốt trong, giảm 45,8% so với cùng kỳ năm trước. Từng là thương hiệu dẫn đầu phân khúc SUV tại Trung Quốc, Haval hiện đang dần đánh mất vị thế trên sân nhà. GWM H10 được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu này lật ngược thế cờ.
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Trước đó, Haval đã tổ chức cuộc bình chọn tên gọi chính thức cho mẫu xe đầu bảng của mình. Phần lớn cư dân mạng đã lựa chọn phương án Haval GWM H10. Cần nhắc lại rằng GWM là viết tắt của Great Wall Motor - công ty mẹ sở hữu thương hiệu Haval. Với tên gọi này, Haval GWM H10 được kỳ vọng sẽ tạo ra sự kết nối chặt chẽ hơn với di sản của hãng.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV cao cấp Haval GWM H10 2027.
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