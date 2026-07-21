Wuling Bingo Pro giá rẻ về Việt Nam sẽ được bán dưới mác Chevrolet

Yamaha Ténéré 700 dính án triệu hồi vì lỗi hệ thống điện Sau châu Âu, đến lượt Úc cũng phải triệu hồi Yamaha Ténéré 700 do lỗi cụm đồng hồ và đèn báo rẽ. Các mẫu xe phải triệu hồi lần này được sản xuất từ 2025 - 2026.

Haval GWM H10 2026 từ 752 triệu đồng, có chế độ "bò ngang như cua" Mẫu SUV hybrid cắm điện Haval GWM H10 dài 5,3 mét đã mở bán tại Trung Quốc, cạnh tranh với các đối thủ đồng hương trong phân khúc crossover cỡ lớn cao cấp.

PGS.TS Vũ Đình Hòa- nhà toán học kiên cường của Việt Nam và hành trình truyền lửa Từ một thần đồng toán học đến nhà khoa học hàng đầu, Vũ Đình Hòa là biểu tượng vượt nghịch cảnh và truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam.

AI phát hiện nghiên cứu ung thư gian lận trên quy mô lớn Một AI đã phát hiện ra một trong những vấn đề về tính liêm chính lớn nhất trong khoa học hiện đại: hàng trăm ngàn nghiên cứu bị nghi ngờ được sản xuất gian lận hàng loạt.

Cận cảnh Wuling Grango giá 499 triệu tại Việt Nam, MPV điện chạy 300km/sạc Wuling Grango đã chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam với giá bán từ 499 triệu đồng. Đây là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ đầu tiên của Wuling tại Việt Nam.

Trái đất có hệ thống điều hòa nhiệt độ tự nhiên qua hàng triệu năm Trái đất dường như có một hệ thống kiểm soát khí hậu tự nhiên đã giúp duy trì sự sống trên hành tinh này trong hơn 100 triệu năm.

MG ZS Hybrid+ hộp số hybrid chuyên dụng 3 cấp sắp về Việt Nam MG Motor Indonesia vừa ra mắt mẫu SUV cỡ nhỏ ZS Hybrid+, xe sở hữu công nghệ hộp số DHT 3 cấp đột phá và kích thước vượt trội, sẵn sàng thách thức các đối thủ.

Mục sở thị Hyundai Tucson Hybrid tại Việt Nam, dự kiến hơn 1 tỷ đồng Cùng với Palisade Hybrid 2026, mẫu SUV Hyundai Tucson bản Hybrid cũng được trưng bày tại Hà Nội, xe dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt vào tháng 10/2026.

Toyota Veloz Hybrid sắp mở bán tại Việt Nam, "ăn xăng" chỉ 3,46 lít/100 km Toyota được cho là đang chuẩn bị đưa Veloz Hybrid về Việt Nam, bổ sung thêm một lựa chọn xe đa dụng 7 chỗ sở hữu công nghệ hybrid trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.