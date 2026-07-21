Rừng đá Tsingy de Bemaraha: Kỳ quan thiên nhiên hiểm trở nhất thế giới

Nếu nhìn từ trên cao, Tsingy de Bemaraha trông giống như một khu rừng khổng lồ. Tuy nhiên, thay vì cây cối, nơi đây được bao phủ bởi hàng triệu cột đá vôi dựng đứng với những mũi nhọn sắc bén như dao cạo. Chính vì vậy, người dân Madagascar gọi chúng là "tsingy", một từ trong tiếng Malagasy có nghĩa gần giống với "nơi không thể đi chân trần".

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Khu bảo tồn thiên nhiên Tsingy de Bemaraha nằm ở phía tây Madagascar, trải rộng trên diện tích hơn 1.500 km². Đây là một trong những cảnh quan karst ngoạn mục nhất hành tinh và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1990. Điều khiến nơi này trở nên đặc biệt không chỉ là vẻ ngoài kỳ dị mà còn là cách nó được hình thành qua hàng chục triệu năm.

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Khoảng 200 triệu năm trước, khu vực này từng nằm dưới đáy biển nông. Khi biển rút, các lớp đá vôi dày bị nâng lên và dần lộ ra khỏi mặt đất. Qua hàng triệu năm, nước mưa có tính axit nhẹ len lỏi vào các khe nứt, hòa tan đá vôi và mở rộng chúng thành những rãnh sâu. Quá trình phong hóa liên tục đã tạo nên vô số cột đá, tháp đá và lưỡi đá sắc nhọn, có nơi cao hơn 70 mét. Kết quả là một "rừng đá" dày đặc với địa hình hiểm trở đến mức nhiều khu vực vẫn gần như chưa có dấu chân người.

Mặc dù khắc nghiệt, Tsingy de Bemaraha lại là thiên đường của sự sống. Những hẻm núi hẹp, hang động, hố sụt và các khu rừng nhỏ xen giữa các khối đá tạo nên vô số vi môi trường khác nhau. Nhiều loài động vật và thực vật đã tiến hóa riêng biệt tại đây, trong đó có nhiều loài vượn cáo, chim, bò sát và cây cối chỉ tồn tại ở Madagascar. Một số loài chỉ được ghi nhận trong phạm vi rất nhỏ của khu bảo tồn.

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Đối với du khách, khám phá Tsingy de Bemaraha là một trải nghiệm đầy thử thách. Những cây cầu treo được mắc giữa các đỉnh đá, các thang kim loại bám vào vách dựng đứng và những khe đá chỉ vừa đủ một người len qua khiến chuyến đi giống như một cuộc phiêu lưu hơn là tham quan thông thường. Chính địa hình hiểm trở này cũng góp phần bảo vệ hệ sinh thái khỏi sự tác động quá mức của con người.

Các nhà địa chất xem Tsingy de Bemaraha là một "phòng thí nghiệm tự nhiên" quý giá để nghiên cứu quá trình hình thành địa hình karst, trong khi các nhà sinh học coi đây là kho báu của đa dạng sinh học. Sự kết hợp giữa cảnh quan độc nhất vô nhị và hệ động thực vật đặc hữu đã khiến nơi này trở thành một trong những kỳ quan thiên nhiên ấn tượng nhất châu Phi.

Ngày nay, Tsingy de Bemaraha không chỉ là niềm tự hào của Madagascar mà còn là minh chứng cho sức mạnh của thời gian và thiên nhiên. Từng giọt nước mưa nhỏ bé, qua hàng triệu năm, đã tạo nên một "rừng đá" kỳ vĩ mà khó có nơi nào trên Trái Đất sánh được.