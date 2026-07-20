Video: Giới thiệu mẫu xe môtô Yamaha Ténéré 700 mới.

Hãng môtô Yamaha Nhật Bản đã phải triệu hồi các mẫu adventure hạng trung, chiếc Ténéré 700 tại Úc do cụm đồng hồ và đèn báo rẽ có thể không hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng

Cơ quan quản lý an toàn giao thông của Úc - DITRDCSA (Bộ Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải, Phát triển vùng, Truyền thông, Thể thao và Nghệ thuật - Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications, Sport and the Arts) cho biết Yamaha sẽ phải triệu hồi các mãu adventure - Ténéré 700 (tên khác là XT690) do lỗi hệ thống điện, có thể khiến cụm đồng hồ và đèn báo rẽ không sáng, dẫn đến nguy cơ gặp sự cố và tiềm ẩn nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng.

Yamaha Ténéré 700 dính án triệu hồi vì lỗi hệ thống điện.

Các mẫu Yamaha Ténéré 700 phải triệu hồi tại Úc là các phiên bản dành cho các năm 2025 và 2026. Theo lý giải của Yamaha Motor Australia, nguyên nhân của đợt triệu hồi này là do lỗi trong quá trình sản xuất đã khiến cụm đồng hồ, đèn báo rẽ có thể không hoạt động như mong muốn.