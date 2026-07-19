Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Mục sở thị Hyundai Tucson Hybrid tại Việt Nam, dự kiến hơn 1 tỷ đồng

Nguyễn Anh

Cùng với Palisade Hybrid 2026, mẫu SUV Hyundai Tucson bản Hybrid cũng được trưng bày tại Hà Nội, xe dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt vào tháng 10/2026.

2-2853.jpg
Hyundai TC Motor sẽ bổ sung thêm phiên bản hybrid vào dòng Tucson hiện tại, cạnh tranh với các đối thủ điện hoá xuất hiện ngày càng nhiều trong phân khúc SUV hạng C hiện tại. Cùng với đàn anh Palisade thế hệ mới, chiếc xe đã được trưng bày tại Hà Nội vào 2 ngày cuối tuần 18 và 19/7/2026.
4-41.jpg
Mặc dù chiếc xe xuất hiện tại Hà Nội chưa phải cấu hình chính thức sẽ bán tại Việt Nam dự kiến vào tháng 10 tới, nhưng có thể kỳ vọng phiên bản thương mại của Tucson Hybrid sẽ có nhiều điểm chung. Ở ngoại hình, chiếc xe có thiết kế tương tự Tucson Đặc biệt hiện tại, chỉ khác là có thêm dòng chữ Hybrid sau hông.
6-1068.jpg
Mức giá bán tạm tính của Hyundai Tucson Hybrid 2026 tại Việt Nam được một số nhân viên tư vấn bán hàng tiết lộ ở mức trên 1 tỷ đồng. Về ngoại hình, Tucson Hybrid sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.640 x 1.865 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm.
1-3967.jpg
Quan sát mẫu xe trưng bày tại Hà Nội, có thể thấy Hyundai Tucson Hybrid 2026 mới không có nhiều khác biệt về ngoại thất so với các phiên bản Tucson đang phân phối tại Việt Nam.
10-1883.jpg
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson Hybrid 2026 mới vẫn sẽ tiếp tục được trang bị lưới tản nhiệt tích hợp hệ thống đèn LED ban ngày, cụm đèn hậu kéo dài cùng bộ mâm hợp kim 18 inch như phiên bản hiện tại đang bán ra tại thị trường Việt Nam.
7-9819.jpg
Trang bị nội thất của Hyundai Tucson Hybrid tại Việt Nam được trang bị cụm màn hình kỹ thuật số và màn hình giải trí có kích thước 12,3 inch. Một trong những thay đổi đáng chú ý là vô-lăng ba chấu với thiết kế tương tự mẫu xe điện Hyundai Ioniq 5.
8-4556.jpg
Logo truyền thống ở trung tâm vô-lăng đã được lược bỏ, trong khi cần số điện tử được chuyển lên phía sau vô-lăng, tương tự cấu hình trên phiên bản Tucson Diesel. Ngoài ra, mẫu SUV này được trang bị hệ thống âm thanh 8 loa Bose, hỗ trợ chế độ lái Eco, Sport và My Drive, tích hợp hệ dẫn động điện tử e-Motion cùng gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense.
9-7032.jpg
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson Hybrid 2026 xuất hiện tại Hà Nội này theo quan sát, được trang bị động cơ Smartstream G 1.6 T-GDI tăng áp chạy xăng và mô-tơ điện để tạo thành hệ động lực hybrid. Hệ thống cho tổng công suất 235PS và tổng mô-men xoắn cực đại 367Nm.
3-5057.jpg
Việc Tucson Hybrid chuẩn bị gia nhập thị trường cho thấy Hyundai đang tiếp tục mở rộng danh mục xe hybrid tại Việt Nam. Khi chính thức mở bán, mẫu xe sẽ cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C với các đối thủ như Toyota Corolla Cross Hybrid, Honda CR-V e:HEV và Haval H6 Hybrid.
5-2876.jpg
Nếu mức giá dự kiến trên 1 tỷ đồng được giữ nguyên khi mở bán, Tucson Hybrid sẽ trở thành phiên bản cao cấp nhất trong dải sản phẩm Tucson đang được bán ra tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh với đối trọng đáng gờm với các lựa chọn C-SUV hybrid phổ biến hiện tại như Honda CR-V e:HEV và Kia Sportage.
Video: Xem chi tiết mẫu xe Hyundai Tucson Hybrid 2026 tại Việt Nam.
bài liên quan
#Hyundai Tucson Hybrid 2026 tại Việt Nam #SUV Hyundai Tucson bản Hybrid #ra mắt Hyundai Tucson Hybrid #Hyundai Tucson Hybrid 2026 mới #Hyundai Tucson Hybrid tiết kiệm xăng #giá xe Hyundai Tucson Hybrid 2026
Đọc tiếp

hot trend

Tin mới
back to top