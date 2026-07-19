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Kia Syros EV 2026 ra mắt - SUV điện giá rẻ chạy 500km/sạc

Nguyễn Chung

Kia Syros EV 2026 mới vừa chính thức được ra mắt. Đây đồng thời cũng là mẫu SUV điện phổ thông thứ hai của Kia tại thị trường Ấn Độ, sau Carens Clavis EV.

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Kia Syros là mẫu SUV hạng A hoàn toàn mới đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 12/2024. Vào thời điểm đó, xe chỉ có các tùy chọn động cơ xăng và diesel truyền thống. Đến nay, hãng Kia đã chính thức tung phiên bản thuần điện của dòng SUV cỡ nhỏ này ở thị trường Ấn Độ.
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Kia Syros EV 2026 đồng thời cũng là mẫu SUV điện phổ thông thứ hai của Kia tại thị trường Ấn Độ, sau Carens Clavis EV. So với phiên bản dùng động cơ đốt trong thông thường, Kia Syros EV không khác biệt nhiều về mặt thiết kế. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của mẫu xe này đương nhiên nằm ở động cơ.
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Khi mua Kia Syros EV, khách hàng Ấn Độ có thể lựa chọn giữa pin dung lượng 42 kWh hoặc 51,4 kWh. Đây cũng là hai tùy chọn pin đang được trang bị trên Kia Carens Clavis EV. Cả hai đều sử dụng công nghệ pin 3 thành phần niken-mangan-coban (NMC). Bộ pin đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP67 và được Kia áp dụng chính sách bảo hành trọn vòng đời xe (15 năm).
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Theo chứng nhận ARAI của Ấn Độ, pin 42 kWh cung cấp phạm vi di chuyển 443 km sau một lần sạc đầy. Con số tương ứng của pin 51,4 kWh là 526 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 100 kW, cho phép sạc pin từ 10% lên 80% trong 39 phút. Việc sạc tại nhà và nơi làm việc được thực hiện thông qua bộ sạc chậm AC với công suất 10,8 kW.
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Người dùng cũng có thể tùy chỉnh các chế độ sạc theo nhu cầu. Hệ thống lập kế hoạch hành trình tích hợp (Integrated Route Planner) hỗ trợ xác định các điểm sạc trên những chuyến đi dài, đồng thời tính toán dựa trên dung lượng pin còn lại. Sức mạnh của xe đến từ mô-tơ điện có công suất tối đa 171 mã lực. Kia cho biết phiên bản pin 51,4 kWh có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,1 giây.
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Kia Syros EV được phát triển trên nền tảng khung gầm K1 gia cường. Hệ thống phanh tái tạo năng lượng tận dụng động năng của xe trong quá trình giảm tốc để sạc lại pin. Người lái có thể điều chỉnh mức độ tái tạo thông qua lẫy chuyển sau vô lăng. Chế độ Auto sẽ tự động điều chỉnh cường độ tái tạo năng lượng.
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Trong khi đó, chế độ i-Pedal cho phép vận hành bằng một bàn đạp trong điều kiện giao thông phù hợp. Các công nghệ khác của mẫu xe điện cỡ nhỏ này bao gồm tính năng Vehicle-to-Load (V2L) để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài. Khóa kỹ thuật số Digital Key cho phép mở và sử dụng xe bằng điện thoại thông minh được cấp quyền thay cho chìa khóa vật lý.
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Hệ thống Virtual Engine Sound System (VESS) phát ra âm thanh bên ngoài nhằm tăng khả năng nhận biết cho người đi bộ khi xe di chuyển ở tốc độ thấp. Cần số điện tử Shift-by-Wire đặt trên cột lái sẽ thay thế cơ cấu chuyển số cơ khí truyền thống.
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Các tính năng kết nối tập trung trên nền tảng Kia Connect 2.0 với hơn 95 chức năng. Hệ thống hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (Over-the-Air) cho phép nâng cấp các tính năng tương thích mà không cần đưa xe đến xưởng dịch vụ. Xe cũng hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây.
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Khoang lái của Kia Syros EV được trang bị cụm màn hình Trinity Panoramic Display kích thước 30 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cùng có kích thước 12,3 inch cùng màn hình điều hòa 5 inch ở giữa. Ngoài ra, xe còn có sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh Harman Kardon 8 loa.
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Ghế trước và ghế sau đều có chức năng thông gió nhằm tăng sự thoải mái trong điều kiện thời tiết nóng. Xe cũng được trang bị ghế lái chỉnh điện 4 hướng, cửa sổ trời toàn cảnh hai mảnh, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, đèn LED khu vực để chân, camera hành trình kép Smart Dashcam, rèm che nắng cửa sau, cổng sạc USB Type-C, cổng sạc USB-C công suất 100W phía trước và khoang chứa đồ phía trước có dung tích 16 lít.
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Trang bị an toàn gồm gói hỗ trợ lái cấp độ 2 (ADAS) với 16 tính năng, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống quản lý ổn định xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ phanh, hệ thống giám sát áp suất lốp Highline, cảnh báo còn người ở hàng ghế sau, phanh đĩa trên cả bốn bánh, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và cảm biến đỗ xe phía trước/sau/hai bên thân xe.
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Tại thị trường Ấn Độ, Kia Syros EV chưa công bố giá bán. Xe được phân phối với 7 phiên bản cùng các lựa chọn màu sắc như trắng Glacier White, xanh dương Frost Blue, xám Gravity Grey, xanh Pewter Olive, đỏ Magma Red, bạc nhám Ivory Silver Matte, bạc bóng Ivory Silver, đen Aurora Black hay xám nhám Xclusive Matte Graphite phối đen Aurora Black.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện cỡ nhỏ Kia Syros EV 2026.
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