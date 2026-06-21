Skoda Peaq 2027 sắp ra mắt - SUV điện 3 hàng ghế "đối thủ" Kia EV9

Nghiên cứu mới về dược phẩm vũ trụ Nghiên cứu mới từ UC San Diego cho thấy thực vật có thể trở thành nguồn cung cấp thuốc và vật liệu y tế trong các chuyến du hành không gian sâu, đảm bảo sức khỏe cho phi hành gia.

[GALLERY] Lịch sử đảo chiều, AI đã lướt web nhiều hơn con người Lần đầu tiên trong lịch sử Internet, lưu lượng truy cập do AI tạo ra vượt con người, làm dấy lên câu hỏi về tương lai của thế giới số.

[GALLERY] Mark Zuckerberg thú nhận sai lầm sau cú sa thải 7.000 người CEO Mark Zuckerberg lần đầu thừa nhận Meta mắc sai lầm trong quá trình tái cấu trúc nhân sự vì AI, đồng thời cảnh báo công ty có thể còn vấp ngã.

Mục sở thị Suzuki DR-Z4SM 2026 - cào cào đường phố gần 200 triệu đồng Suzuki vừa chính thức giới thiệu mẫu supermoto DR-Z4SM bản 2026, đánh dấu sự trở lại của dòng xe môtô cào cào đường phố hiệu năng cao mang đậm chất thể thao.

[GALLERY] EVKey bản mới bị Windows Defender cảnh báo virus, tác giả lên tiếng EVKey 6.0.4 vừa phát hành đã bị Windows Defender và nhiều phần mềm bảo mật nhận diện là mã độc, khiến cộng đồng người dùng Việt xôn xao.

Nissan Việt Nam thực hiện liền 7 đợt triệu hồi với 302 xe lỗi túi khí Nissan đang gọi triệu hồi hàng loạt mẫu xe tại thị trường Việt Nam do lỗi túi khí. Các xe này đều được sản xuất tại nhà máy ở Nhật Bản từ năm 2001 đến 2014.

Maserati Grecale 2027 khai tử động cơ 4 xy-lanh, chuyển sang V6 Maserati Grecale 2027 vừa được nâng cấp nhẹ về thiết kế nhưng thay đổi lớn ở hệ truyền động khi loại bỏ hoàn toàn động cơ 4 xy-lanh, chỉ còn các phiên bản V6.

Toyota âm thầm tăng giá loạt SUV chủ lực tại thị trường Mỹ Toyota vừa âm thầm điều chỉnh giá bán đối với loạt SUV cỡ lớn tại thị trường Mỹ, bao gồm Highlander, Grand Highlander, Land Cruiser và Sequoia.

Mitsubishi Pajero 2027 lộ thiết kế, vuông vức như Land Cruiser Trước thềm màn ra mắt toàn cầu, Mitsubishi Motors được cho là đã âm thầm giới thiệu thế hệ mới của dòng Mitsubishi Pajero tới các đại lý tại thị trường Bắc Mỹ.