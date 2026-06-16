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Khoa học & Công nghệ
Skoda Kushaq tại Việt Nam giảm tới 100 triệu, giá thực tế còn 499 triệu đồng
Phạm Tuấn
16/06/2026 16:17
Mới đây, một số đại lý Việt đã chào bán mẫu SUV đô thị Skoda Kushaq với mức giảm giá lên đến 100 triệu, đưa giá thực tế mẫu xe này chỉ còn từ 499 triệu đồng.
Cụ thể, Skoda Kushaq phiên bản Ambition hiện có giá thực tế từ 499 triệu đồng, trong khi bản Style được chào bán từ 549 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình ưu đãi chủ yếu áp dụng cho các xe mang số VIN 2025 nhằm giải phóng hàng tồn kho trước khi chuyển sang các lô xe mới.
Theo nhân viên bán hàng, những chiếc xe SUV Skoda Kushaq sản xuất năm 2026 không được hưởng mức ưu đãi tương tự. Bên cạnh đó, do chính sách bán hàng được triển khai riêng tại từng đại lý nên giá bán thực tế có sự khác biệt.
Với mức giá từ dưới 500 triệu đồng, Skoda Kushaq hiện được đưa vào nhóm SUV/crossover cỡ B có giá bán thấp nhất thị trường. Thậm chí, mức giá này tiệm cận nhiều mẫu SUV cỡ A đang được phân phối tại Việt Nam như Kia Sonet hay Toyota Raize.
Kushaq là mẫu SUV cỡ B đầu tiên của Skoda được lắp ráp tại Việt Nam. Xe được phát triển trên nền tảng MQB A0 IN của Tập đoàn Volkswagen, nền tảng vốn được tối ưu cho các thị trường đang phát triển.
Bên trong khoang lái, xe được trang bị nhiều tiện nghi như ghế lái chỉnh điện 6 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 8 inch, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây, hệ thống đèn viền nội thất và dàn âm thanh 6 loa đi kèm loa siêu trầm.
Cả hai phiên bản vẫn có các tiện nghi khác như lẫy chuyển số sau vô-lăng, điều hòa tự động kèm lọc không khí thông minh Air Care, cửa gió điều hòa phía sau, 2 cổng USB Type C trước và sau, màn hình giải trí trung tâm 10 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, ngăn chứa đồ có làm mát.
Về an toàn, Kushaq có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ chống lật xe, hỗ trợ vào cua, khóa vi sai điện tử, kiểm soát hành trình, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo điểm mù phạm vi 70 m, cảnh báo phương tiện cắt ngang, camera lùi và hệ thống làm khô má phanh chủ động... và chưa có các tính năng ADAS như các đối thủ.
Cách bố trí các chi tiết trong cabin tập trung vào sự thực dụng, phù hợp với nhóm khách hàng gia đình hoặc người dùng tìm kiếm một mẫu xe phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày. Cung cấp sức mạnh cho cả hai phiên bản của Skoda Kushaq là động cơ 1.0L sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm.
Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp. Đây là cấu hình động cơ quen thuộc trên nhiều mẫu xe thuộc Tập đoàn Volkswagen, hướng tới sự cân bằng giữa khả năng vận hành và hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu.
Trong bối cảnh thị trường SUV đô thị ngày càng cạnh tranh, việc các đại lý mạnh tay ưu đãi cho Skoda Kushaq VIN 2025 giúp mẫu xe châu Âu này trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong tầm giá dưới 550 triệu đồng, đặc biệt đối với những khách hàng không quá đặt nặng yếu tố đời xe.
Video: Đánh giá nhanh mẫu xe SUV Skoda Kushaq lắp ráp tại Việt Nam.
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