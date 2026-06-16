Skoda Kushaq tại Việt Nam giảm tới 100 triệu, giá thực tế còn 499 triệu đồng

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Maserati Grecale mở rộng lựa chọn động cơ Nettuno V6 ngoài phiên bản Trofeo Maserati Grecale phiên bản Modena V6 vừa hé lộ tại Bắc Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên động cơ Nettuno V6 không còn là "đặc quyền" cho biến thể hiệu năng cao Trofeo.

Việt Nam mở rộng hợp tác quốc phòng tại Triển lãm Eurosatory Thông qua tham dự Triển lãm Eurosatory lần này, Bộ Quốc phòng Việt Nam giới thiệu nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước và giao lưu học hỏi.

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Dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 qua siêu máy tính và AI Đội tuyển Tây Ban Nha được một số siêu máy tính và AI "tiên tri" sẽ trở thành nhà vô địch World Cup 2026. Brazil, Anh... cũng được dự đoán sẽ giành ngôi vương.