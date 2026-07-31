Honda Super-One - ôtô điện nhỏ nhưng "có võ", chờ ngày về Việt Nam

Audi Q9 2027 ra mắt, sẵn sàng "đối đầu" BMW X7 và Mercedes-Benz GLS mới Hãng xe sang Audi vừa cho ra mắt mẫu SUV cỡ lớn Q9 2027 sau thời gian dài xuất hiện dưới dạng xe chạy thử. Xe có cửa mở điện, mái kính toàn cảnh tới hơn 1,5 m².

Xiaomi EREV Skynomad lộ diện, chạy 370 km "không uống 1 giọt xăng" Xiaomi Auto vừa công bố thêm thông tin về mẫu SUV Skynomad trước thềm ra mắt. Xe chạy được 370 km mà không tốn giọt xăng nào, dự kiến ra mắt vào 30/7.

Kia Seltos 2026 ra mắt Đông Nam Á - nâng cấp "xịn sò" hơn, từ 522 triệu đồng Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Kia đã ra mắt Seltos 2026 tại thị trường Indonesia, xe có giá bán từ 359 triệu rupiah (khoảng 520 triệu đồng).

"Soi" dàn xe 250 chiếc Cadillac Escalade mới phục vụ Mật vụ Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cho biết, Nhà Trắng đã đặt mua 250 chiếc Cadillac Escalade để bổ sung cho đội xe hộ tống của Mật vụ Mỹ (Secret Service).

Điều gì làm nên chiếc xe côn tay toàn diện chuẩn phái mạnh? Một mẫu xe côn tay không chỉ đánh giá bằng yếu tố riêng lẻ mà là sự kết hợp hài hòa giữa động cơ, hệ truyền động, thiết kế khí động học và công nghệ hỗ trợ lái.

Mục sở thị Hyosung GV350X tại Việt Nam - môtô Hàn giá 135 triệu đồng Hyosung GV350X là mẫu môtô của thương hiệu Hàn Quốc sở hữu khối động cơ V-Twin, với thiết kế thể thao có phần khác biệt các dòng cruiser khác tại Việt Nam.

Isuzu D-Max D-Cargo ra mắt - bán tải cabin đơn giá 492 triệu đồng Isuzu Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải D-Max D-Cargo 1000, phiên bản cabin đơn mới thuộc dòng D-Max với sứ chở được hơn 1 tấn.

Toyota Land Cruiser FJ 2026 chốt giá bán tại Việt Nam, từ 1,198 tỷ đồng Toyota Việt Nam (TMV) vừa chính thức giới thiệu Land Cruiser FJ 2026 tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và có giá bán từ 1,198 tỷ đồng.

Ăn trong vòng 8 tiếng giúp duy trì trí nhớ khi về già Nghiên cứu cho thấy ăn trong khoảng thời gian ngắn hơn mỗi ngày có thể giúp cải thiện khả năng nhận thức và giảm nguy cơ mất trí ở người cao tuổi.