Honda Super-One - ôtô điện nhỏ nhưng "có võ", chờ ngày về Việt Nam

Hãng xe sang Audi vừa cho ra mắt mẫu SUV cỡ lớn Q9 2027 sau thời gian dài xuất hiện dưới dạng xe chạy thử. Xe có cửa mở điện, mái kính toàn cảnh tới hơn 1,5 m².
Xiaomi Auto vừa công bố thêm thông tin về mẫu SUV Skynomad trước thềm ra mắt. Xe chạy được 370 km mà không tốn giọt xăng nào, dự kiến ra mắt vào 30/7.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Kia đã ra mắt Seltos 2026 tại thị trường Indonesia, xe có giá bán từ 359 triệu rupiah (khoảng 520 triệu đồng).
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cho biết, Nhà Trắng đã đặt mua 250 chiếc Cadillac Escalade để bổ sung cho đội xe hộ tống của Mật vụ Mỹ (Secret Service).
Một mẫu xe côn tay không chỉ đánh giá bằng yếu tố riêng lẻ mà là sự kết hợp hài hòa giữa động cơ, hệ truyền động, thiết kế khí động học và công nghệ hỗ trợ lái.
Hyosung GV350X là mẫu môtô của thương hiệu Hàn Quốc sở hữu khối động cơ V-Twin, với thiết kế thể thao có phần khác biệt các dòng cruiser khác tại Việt Nam.
Isuzu Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải D-Max D-Cargo 1000, phiên bản cabin đơn mới thuộc dòng D-Max với sứ chở được hơn 1 tấn.
Toyota Việt Nam (TMV) vừa chính thức giới thiệu Land Cruiser FJ 2026 tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và có giá bán từ 1,198 tỷ đồng.
Nghiên cứu cho thấy ăn trong khoảng thời gian ngắn hơn mỗi ngày có thể giúp cải thiện khả năng nhận thức và giảm nguy cơ mất trí ở người cao tuổi.
Theo thông tin từ một số đại lý, mẫu xe SUV Subaru Forester hybrid 2026 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2026.