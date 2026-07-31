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Honda Super-One - ôtô điện nhỏ nhưng "có võ", chờ ngày về Việt Nam

Nguyễn Anh

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Honda đã giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Super-One 2026 mới và đã thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.

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Honda mới đây đã giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Super-One tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Indonesia. Mẫu ôtô điện cỡ nhỏ này sau màn ra mắt đã thu hút sự quan tâm lớn của khách tham quan, nhờ thiết kế mang phong cách cổ điển kết hợp công nghệ hiện đại.
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Là mẫu xe hướng đến thị trường toàn cầu, Super-One sử dụng cổng sạc CCS2 đặt phía trước đầu xe trên các phiên bản xuất khẩu, thay cho thiết kế cổng sạc đặc trưng trên phiên bản nội địa Nhật Bản. Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Honda Super-One là trọng lượng chỉ 1.090 kg, nhẹ hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe điện cùng phân khúc.
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Theo Honda, hệ thống treo của xe đã được tinh chỉnh thông qua quá trình thử nghiệm trên nhiều điều kiện đường sá khác nhau tại Nhật Bản và Anh nhằm mang lại khả năng vận hành linh hoạt và cảm giác lái thú vị hơn. Super-One sở hữu phong cách thiết kế vuông vức với các vòm bánh xe mở rộng, lấy cảm hứng từ mẫu Honda City Turbo II nổi tiếng của thập niên 1980.
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Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 15 inch sơn đen bóng, kết hợp nhiều chi tiết khí động học như các khe dẫn gió ở cản trước và cản sau nhằm tối ưu luồng không khí quanh bánh xe, góp phần cải thiện độ ổn định khi vận hành. Lưới hút gió phía trước cũng được thiết kế theo phong cách các lá tản nhiệt, trong khi màu sơn chủ đạo được Honda giới thiệu tại triển lãm là Boost Violet Pearl.
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Không gian bên trong được tạo điểm nhấn bằng bộ ghế thể thao phối hai tông đen - trắng với dải màu xanh bất đối xứng, lấy cảm hứng từ City Turbo II. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, có thể hiển thị nhiệt độ pin, mức công suất và vòng tua mô phỏng khi kích hoạt Boost Mode.
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Cùng lúc đó, hệ thống đèn viền nội thất cũng chuyển từ màu xanh sang tím để tăng cảm giác thể thao. Dù sở hữu kích thước nhỏ gọn, Super-One vẫn được trang bị hệ thống âm thanh Bose 8 loa cùng loa siêu trầm đặt dưới sàn khoang hành lý.
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Honda Super-One được phát triển dựa trên mẫu kei car N-One e:, nhưng sở hữu nhiều nâng cấp hướng đến trải nghiệm lái thể thao hơn. Ở chế độ vận hành thông thường, xe có công suất 64 PS và mô-men xoắn 162 Nm.
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Khi người lái kích hoạt Boost Mode bằng nút bấm trên vô-lăng, động cơ sẽ khai thác toàn bộ công suất 95 PS. Chế độ này đồng thời kích hoạt hệ thống lẫy chuyển số sau vô-lăng, mô phỏng hộp số 7 cấp nhằm mang lại cảm giác điều khiển gần giống một mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.
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Super-One sử dụng bộ pin dung lượng 29,6 kWh, cho phạm vi hoạt động 205 km theo tiêu chuẩn WLTP hoặc 275 km theo chu trình thử nghiệm của Nhật Bản. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 50 kW, cho phép sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút, trong khi công suất sạc AC đạt tối đa 6 kW.
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Theo kế hoạch của Honda, Indonesia sẽ là một trong những thị trường đầu tiên phân phối Super-One với 100 xe được giao trong năm nay. Giá bán chính thức sẽ được công bố vào ngày 5/8, cùng thời điểm hãng bắt đầu nhận đơn đặt hàng.
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Tại thị trường Nhật Bản, Honda Super-One có giá dự kiến dao động từ 3.000.000 đến 3.500.000 yên (khoảng 507,49 - 592,07 triệu đồng). Đáng chú ý, đây sẽ là quân bài chiến lược toàn cầu của Honda khi hãng lên kế hoạch mở bán rộng rãi tại Anh, châu Âu, Úc, New Zealand và một số quốc gia châu Á.
Video: Giới thiệu Honda Super-One - ôtô điện nhỏ nhưng "có võ".
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