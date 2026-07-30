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Audi Q9 2027 ra mắt, sẵn sàng "đối đầu" BMW X7 và Mercedes-Benz GLS mới

Tâm Võ

Hãng xe sang Audi vừa cho ra mắt mẫu SUV cỡ lớn Q9 2027 sau thời gian dài xuất hiện dưới dạng xe chạy thử. Xe có cửa mở điện, mái kính toàn cảnh tới hơn 1,5 m².

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Audi Q9 2027 hoàn toàn mới là mẫu SUV lớn nhất và cao cấp nhất của thương hiệu xe sang Đức ở thời điểm hiện tại, được định vị trên Q7 và hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu một mẫu SUV cỡ lớn hạng sang. So với Q7, Audi Q9 có kích thước tổng thể lớn hơn đáng kể.
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Xe sở hữu chiều dài 5.310 mm, rộng 2.210 mm và chiều dài cơ sở 3.140 mm. Mẫu xe dài hơn khoảng 250 mm, rộng hơn hơn 200 mm và trục cơ sở tăng thêm 145 mm so với Q7. Với thông số này, Audi Q9 sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng BMW X7 và Mercedes-Benz GLS ở phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn.
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Phần đầu xe SUV Audi Q9 mới nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn sử dụng các nan dọc cùng thiết kế dựng đứng, kết hợp dải viền màu đen kéo dài sang hai bên tạo diện mạo khỏe khoắn. Phía sau, vị trí gắn biển số được chuyển xuống cản sau, giúp cửa khoang hành lý có thiết kế liền mạch hơn.
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Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn hậu OLED kỹ thuật số dạng cong 3D. Thiết kế này sử dụng các tấm kính mỏng ôm theo thân xe, giúp tăng khả năng nhận diện từ nhiều góc quan sát đồng thời tạo hiệu ứng ánh sáng đặc trưng vào ban đêm.
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Ngoài ra, hãng xe sang Audi cũng trang bị cho Q9 2027 hệ thống cửa mở điện có thể mở tới 90 độ. Hệ thống tích hợp cảm biến chống va chạm và hỗ trợ điều khiển từ xa thông qua ứng dụng myAudi.
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Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách thương gia với hai cấu hình gồm 7 chỗ tiêu chuẩn hoặc 6 chỗ cùng hai ghế thương gia độc lập ở hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ ba cũng được tối ưu để người trưởng thành có thể sử dụng thoải mái hơn.
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Một trong những trang bị nổi bật là mái kính toàn cảnh có diện tích hơn 1,5 m². Phiên bản cao cấp còn có kính thông minh với khả năng điều chỉnh độ trong suốt theo 9 vùng riêng biệt, kết hợp hệ thống đèn viền gồm 84 bóng LED và 30 tùy chọn màu sắc. Khi xe dừng đỗ, kính có thể tự động chuyển sang trạng thái mờ nhằm tăng tính riêng tư.
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Hệ thống giải trí được nâng cấp với dàn âm thanh Bang & Olufsen gồm 22 loa, công suất 1.360 W. Ghế ngồi tích hợp bộ rung đồng bộ theo nhạc, trong khi loa trên tựa đầu hỗ trợ đàm thoại và phát chỉ dẫn dẫn đường mà không ảnh hưởng đến các hành khách khác.
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Về an toàn, Audi Q9 được trang bị hệ thống hỗ trợ khẩn cấp có khả năng tự động giảm tốc, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc và thực hiện cuộc gọi cứu hộ nếu phát hiện người lái mất khả năng điều khiển.
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Tại thị trường châu Âu, Audi Q9 được giới thiệu với động cơ diesel I6 3.0L kết hợp công nghệ mild-hybrid và tăng áp điện, cho công suất 295 mã lực. Xe sở hữu hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.
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Trong khi đó, phiên bản dành cho thị trường Bắc Mỹ dự kiến sử dụng động cơ xăng V6 2.9L công suất 429 mã lực. Ngoài ra, Audi cũng sẽ bổ sung biến thể hiệu suất cao SQ9 với động cơ V8 4.0L tăng áp kép, sản sinh 591 mã lực.
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Tất cả các phiên bản của mẫu xe sang Audi Q9 2027 đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén thích ứng và đánh lái bốn bánh, trong đó bánh sau có thể xoay tối đa 5 độ nhằm cải thiện khả năng xoay trở của chiếc SUV cỡ lớn.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV hạng sang cỡ lớn Audi Q9 2027.
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