Tác hại của nước ngọt có ga đối với men răng

Men răng có thể bắt đầu bị ăn mòn khi độ pH trong miệng giảm xuống dưới 5,5. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng nước ngọt có đường có thể thúc đẩy sự ăn mòn răng bằng cách làm giảm độ pH trong miệng xuống dưới 5,5. Tuy nhiên, người ta biết rất ít về tác động của nước khoáng có ga không đường đến độ axit trong miệng.

Để điều tra, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm nước ngọt có ga, nước khoáng có ga thông thường, nước khoáng có ga bổ sung canxi và nước lọc ở 20 người trưởng thành. Mỗi người tham gia đều uống thử từng loại đồ uống, giúp nhóm nghiên cứu giảm thiểu ảnh hưởng của sự khác biệt tự nhiên giữa các cá nhân.

Ngay khi ngụm nước ngọt vào khoang miệng, axit đã lập tức gây hại đến men răng.

Các nhà nghiên cứu đã đo độ pH của nước bọt thay vì chỉ dựa vào độ axit của chính đồ uống. Điều này cho phép họ quan sát phản ứng của miệng ngay sau khi uống mỗi loại đồ uống.

Trong số các loại đồ uống được thử nghiệm, nước ngọt có ga làm tăng độ axit trong miệng nhiều nhất. Độ pH của nước bọt thấp hơn đáng kể sau khi uống nước ngọt có ga so với sau khi uống nước lọc, cả ở thời điểm 2 phút và 20 phút sau khi uống.

Nước khoáng có ga không đường thông thường gây ra sự giảm tạm thời độ pH trong nước bọt sau 2 phút. Nước khoáng có ga bổ sung canxi gây ra sự giảm này sau 5 phút. Với cả hai loại nước khoáng có ga, độ pH đã trở lại gần mức ban đầu trong vòng 20 phút.

Độ pH giảm mạnh nhưng kéo dài do lượng đường có trong nước ngọt.

Nước bọt cũng giúp khôi phục độ axit bình thường sau khi người tham gia uống nước ngọt hoặc nước có ga. Trong ngắn hạn, độ pH vẫn duy trì trên ngưỡng gây tổn thương men răng.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng thí nghiệm chỉ đo lường những thay đổi ngắn hạn về độ pH của nước bọt. Khả năng mòn răng trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tần suất uống đồ uống, thời gian răng tiếp xúc với đồ uống và liệu đồ uống đó có chứa đường hay không.

Nhóm nghiên cứu dự định tiếp theo sẽ xem xét tác động lâu dài của nước có ga đối với sức khỏe răng miệng. Các nghiên cứu trong tương lai có thể xác định liệu nó có làm thay đổi các đặc điểm khác của miệng góp phần vào sức khỏe răng và nướu hay không.

Dấu hiệu mòn men răng và tác hại nên biết.