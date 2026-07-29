Mercedes-Benz E350e mở cọc tại Việt Nam, sedan PHEV gần 3,4 tỷ đồng

Con người chỉ nhìn thấy 5% vũ trụ: Bí ẩn của vật chất tối và năng lượng tối Phần lớn vũ trụ vẫn là một bí ẩn khổng lồ, nơi những thứ con người chưa nhìn thấy lại quyết định số phận của mọi thiên hà.

Mercedes-Benz GLC 2027 nhận cọc tại Việt Nam, giá gần 3,4 tỷ đồng Mercedes-Benz GLC thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào năm sau. Hiện xe đã được nhận cọc tại đại lý và có giá bán khoảng 3,399 tỷ tỷ đồng.

Hyundai Kona 2027 lộ diện "bằng xương bằng thịt", thiết kế như ôtô điện Nguyên mẫu tiền sản xuất của mẫu xe SUV Hyundai Kona thế hệ mới đã bất ngờ bị bắt gặp tại Hàn Quốc mà không có lớp ngụy trang, hé lộ diện mạo hoàn toàn mới.

Hongqi Golden Sunflower - xe siêu sang Trung Quốc đắt gấp đôi Rolls-Royce Trong năm 2025, dòng xe siêu sang Golden Sunflower của Hongqi đã tìm được 1.400 khách hàng trong khi con số tương ứng của Rolls-Royce là khoảng 700 chiếc.

Tạo ra enzym 'cải lão hoàn đồng' cho mô người Công bố của các nhà khoa học Mỹ trên tạp chí Nature Communications cho biết, họ đã tạo ra một enzym có khả năng loại bỏ một trong những dấu ấn phân tử quan trọng của lão hóa.

BMW tiếp tục triệu hồi 318.000 xe do lỗi bộ khởi động Hàng loạt ôtô BMW đang tiếp tục bị triệu hồi tại Mỹ do lỗi bộ khởi động. Hơn 318.000 xe trong diện ảnh hưởng sẽ được thay thế bộ khởi động miễn phí.

Toyota Land Cruiser FJ 2026 đã về đại lý Việt, dự kiến 1,2 tỷ đồng Mới đây loạt hình ảnh thực tế của những chiếc Toyota Land Cruiser FJ 2026 đã được các tư vấn bán hàng chia sẻ. Xe dự kiến ra mắt người dùng Việt khoảng tháng 8.

Lầu Năm Góc muốn điều động hàng ngàn quân tấn công kho uranium làm giàu Iran Bộ Chiến tranh Mỹ có kế hoạch điều động hàng nghìn quân tham gia vào chiến dịch thu giữ các kho vật liệu hạt nhân của Iran.

Siêu Trái Đất LHS 1140b có thể chứa sự sống ngoài hành tinh Một nghiên cứu vừa được NASA công bố xác định, LHS 1140b, cách Trái đất khoảng 48 năm ánh sáng, có thể sở hữu gần như đầy đủ những điều kiện cần thiết để nuôi dưỡng sự sống.