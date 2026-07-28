Lầu Năm Góc muốn điều động hàng ngàn quân tấn công kho uranium làm giàu Iran

Lầu Năm Góc đang cân nhắc triển khai chiến dịch có thể trở thành “hoạt động tác chiến tinh vi nhất trong lịch sử quân sự” nhằm thu giữ toàn bộ kho uranium làm giàu của Iran, tờ New York Post dẫn các nguồn tin thân cận cho hay.

Cũng theo nguồn tin của New York Post, Mỹ sẽ điều động hàng nghìn binh sĩ bộ binh đột kích vào các cơ sở hạt nhân kiên cố của Iran. Trong khi đó, một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ quy mô nhỏ hơn sẽ đảm nhận nhiệm vụ trực tiếp thu gom và thu hồi lượng uranium này.

Chiến dịch thu giữ kho uranium làm giàu của Iran có thể sẽ là hoạt động quân sự phức tạp nhất Quân đội Mỹ phải thực hiện. Ảnh: Quân đội Mỹ,.

Tuy nhiên vị trí chính xác của các kho uranium đã làm giàu của Iran vẫn chưa rõ ràng, điều này có thể ít nhiều ảnh hưởng đến việc Bộ Chiến tranh Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng. Hiện nay Iran sở hữu bốn cơ sở hạt nhân chính gồm Fordo, Natanz, Isfahan và Núi Pickaxe, trong đó 3 cơ sở đầu tiên đã hứng chịu các đợt không kích của Mỹ và Israel vào năm ngoái.

Trong tổng số khoảng 440 kg uranium làm giàu ước tính của Iran, chừng 200 kg được cho là đang lưu giữ trong các đường hầm sâu bên ngoài Isfahan, phần còn lại nằm rải rác tại Natanz.

Hồi tháng 3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết kho uranium làm giàu độ cao của Tehran vẫn đang nằm “dưới đống đổ nát” của các cơ sở bị tấn công, đồng thời khẳng định Iran hiện “chưa có kế hoạch” thu hồi hay pha loãng số vật liệu này.

Đối với Núi Pickaxe — tổ hợp gia cố kiên cố nằm sâu trong lòng núi đá hoa cương — cơ sở này đã thoát khỏi các đợt không kích năm ngoái do thời điểm đó vẫn đang trong quá trình xây dựng và gần như bỏ trống.

Tuy nhiên, các báo cáo gần đây chỉ ra rằng cơ sở này đã được gia cố thêm. Phía Mỹ và Israel nhận định Iran có thể đã chuyển các máy ly tâm và uranium đã làm đến cơ sở này, dù địa điểm này được cho là vẫn chưa đi vào hoạt động hoàn toàn.

Theo New York Post, lực lượng bộ binh chủ lực của Mỹ sẽ đảm nhận nhiệm vụ tấn công các cơ sở và thiết lập vành đai phòng thủ. Trong khi đó, các đơn vị tinh gọn hơn bao gồm Phi đội Bạc (Silver Squadron) thuộc Đội SEAL 6, Tiểu đoàn Biệt động quân số 2 của Lục quân Mỹ và Đại đội Vật liệu nổ số 21 — sẽ chịu trách nhiệm xử lý và vận chuyển vật liệu hạt nhân sau khi đưa ra khỏi nhà máy Fordo (đã bị phá hủy phần lớn) và cơ sở Isfahan (bị hư hại nặng).

Chiến dịch dự kiến đòi hỏi các lực lượng mặt đất phải rà phá bẫy ngầm và khai thông lại các lối vào đường hầm đã bị sập. Cùng lúc, không quân Mỹ sẽ đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ hành lang trên không để hộ tống các chuyến bay chở uranium ra khỏi lãnh thổ Iran.

Cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran được cho vẫn đứng vững sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

“Dù không muốn nói ra, nhưng tôi nghĩ giải pháp khả thi nhất để loại bỏ vật liệu hạt nhân của Iran ít nhất là số lượng họ đang có là một chiến dịch quân sự thu hồi trên bộ, bởi các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc”, ông Joseph Rodgers, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) chia sẻ với New York Post.

Đánh giá về đợt tập kích tiềm năng này, ông Rodgers gọi đây có thể là “chiến dịch tinh vi nhất trong lịch sử quân sự”, nhấn mạnh vào thách thức hậu cần khi phải tác chiến sâu trong vùng đất của đối phương trong khi vẫn phải bảo vệ nhiều vị trí nhạy cảm cùng lúc.

“Đây sẽ là một chiến dịch đòi hỏi yêu cầu lớn về hậu cần và vô cùng phức tạp trong một môi trường tác chiến phức tạp” ông Rodgers nói thêm. “Quân đội Iran dù đã suy yếu đáng kể nhưng vẫn sở hữu năng lực vượt trội hơn hẳn so với lực lượng Cuba từng bảo vệ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro”.

Tờ New York Times tháng trước cũng đưa tin, phần lớn uranium của Iran được tin là nằm chôn sâu đến mức ngay cả những quả bom phá boongke mạnh nhất của Mỹ cũng khó lòng phá hủy. Báo này cảnh báo một đợt tập kích thu hồi sẽ tiềm ẩn rủi ro cực lớn, bởi uranium có thể biến thành chất kịch độc nếu tiếp xúc với nước.