Toyota Land Cruiser FJ 2026 đã về đại lý Việt, dự kiến 1,2 tỷ đồng

Ra mắt Suzuki Brezza 2026 chỉ hơn 200 triệu, SUV giá rẻ "đấu" Toyota Raize Dựa trên cơ sở của "đàn anh" Suzuki Vitara, Brezza đã trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời đem tới nhiều thay đổi, đặc biệt là động cơ mạnh và giá rẻ hơn.

Toyota Veloz Cross giảm giá sâu tại đại lý Việt, cao nhất tới 115 triệu đồng Giá xe Toyota Veloz Cross tại đại lý đang giảm mạnh, ưu đãi cao nhất 115 triệu. Chương trình không đồng nhất giữa các khu vực và áp dụng cho cả xe số VIN 2026.

GS Nguyễn Thiện Thành- huyền thoại bác sĩ Filatov của Việt Nam Trong hoàn cảnh tù đày khắc nghiệt, GS Nguyễn Thiện Thành vẫn nghiên cứu y học, để rồi trở lại chiến trường cứu chữa thương bệnh binh, phụng sự đất nước.

Xe ga Yamaha BW'S Urban Explorer Edition ra mắt, từ 70 triệu đồng Yamaha Đài Loan vừa cho ra mắt mẫu xe ga BW'S Urban Explorer Edition 2026 bản đặc biệt. Xe sở hữu thiết kế độc đáo, thể thao và giới hạn chỉ 500 chiếc

Thế giới bí ẩn của những cây sống trọn đời dưới nước Ẩn sâu dưới mặt nước, nơi ánh sáng xuyên qua những làn sóng xanh, vẫn tồn tại những loài thực vật đã thích nghi hoàn hảo với cuộc sống thủy sinh.

Hàng trăm ôtô bán tải tụ hội về "ngày hội bán tải Việt Nam 2026" Ngày hội Bán tải Việt Nam 2026 chính thức trở lại sau ba năm, quy tụ 350 xe bán tải và khoảng 1.000 thành viên từ khắp các câu lạc bộ ôtô bán tải trên cả nước.

BYD Qin Max lộ diện, kích cỡ ngang Toyota Camry, sạc đầy pin chỉ 9 phút Theo một số nguồn tin, BYD Qin Max sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc vào ngày 13/8 tới. Xe có kích thước ngang Toyota Camry, hỗ trợ sạc đầy pin chỉ 9 phút.

Đại hội Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam lần thứ VI phát huy trí tuệ và đổi mới Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam tổ chức đại hội, đề cao vai trò trí thức, đổi mới tư duy quy hoạch vì đô thị bền vững và phát triển.

Ford nhờ AI "hồi sinh" Aurora 1964, xế cổ điển nhưng ngập công nghệ Ford sử dụng AI để tái hiện màn ra mắt của mẫu xe ý tưởng Aurora 1964, qua đó cho thấy nhiều công nghệ từng được xem là viễn tưởng nhưng nay đã thành hiện thực.