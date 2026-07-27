Toyota Veloz Cross giảm giá sâu tại đại lý Việt, cao nhất tới 115 triệu đồng

Video: Xem chi tiết mẫu xe MPV Toyota Veloz Cross tại Việt Nam.

Theo khảo sát, giá bán Toyota Veloz Cross đang được nhiều đại lý ưu đãi mạnh, dù các chương trình áp dụng không đồng nhất. Đáng chú ý, một đại lý tại Hà Nội đang giảm 90 triệu đồng cho bản CVT và 115 triệu đồng cho bản CVT Top.

Sau ưu đãi, giá hai phiên bản lần lượt còn 548 triệu đồng và 545 triệu đồng. Điều này tạo nên tình huống khá hiếm gặp khi bản cao cấp CVT Top có giá thực tế thấp hơn bản tiêu chuẩn.

Toyota Veloz Cross giảm sâu tại đại lý Việt, cao nhất tới 115 triệu đồng.

Tại TP.HCM, một đại lý khác chào bán Veloz Cross CVT Top với giá 555 triệu đồng, thấp hơn 105 triệu đồng so với mức niêm yết. Một số nơi áp dụng hình thức hỗ trợ 150% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 99 triệu đồng cho cùng phiên bản.

Trong khi đó, các đại lý ở khu vực miền Tây đưa ra ưu đãi thấp hơn, phổ biến từ 70 - 75 triệu đồng. Những xe được giảm giá trong đợt này đều thuộc lô sản xuất mang số VIN 2026.

Các mức giảm trên không phải chương trình chung do Toyota Việt Nam công bố. Trong tháng 7, hãng áp dụng hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và tặng một năm bảo hiểm thân vỏ cho Veloz Cross.

Trong tháng 7/2026, Toyota Việt Nam áp dụng hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và tặng một năm bảo hiểm thân vỏ cho Veloz Cross.

Tổng giá trị quy đổi tối đa vào khoảng 73-75 triệu đồng, tùy phiên bản. Phần giảm thêm tại một số nơi nhiều khả năng đến từ chính sách bán hàng và xử lý tồn kho riêng của từng đại lý.

Diễn biến này trái ngược đáng kể với thời điểm Veloz Cross mới gia nhập thị trường. Khi nguồn cung chưa đáp ứng nhu cầu, một số khách hàng từng phải mua thêm gói phụ kiện khoảng 50 triệu đồng mới có thể nhận xe sớm.

Sau giai đoạn bán đúng giá niêm yết, Toyota bắt đầu đẩy mạnh hỗ trợ từ giữa năm 2024, trước tiên là 50% lệ phí trước bạ rồi nâng lên 100%. Tuy nhiên, mức giảm trực tiếp vượt 100 triệu đồng như hiện nay vẫn là điều chưa từng xuất hiện trước đó.

Phần giảm thêm tại một số nơi nhiều khả năng đến từ chính sách bán hàng và xử lý Veloz Cross tồn kho riêng của từng đại lý.

Veloz Cross vẫn thuộc nhóm sản phẩm chủ lực của Toyota Việt Nam. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy mẫu xe đạt doanh số 5.097 chiếc trong nửa đầu năm 2026, nằm trong nhóm ba MPV phổ thông chạy động cơ đốt trong bán chạy nhất.

Dù vậy, phân khúc này đang cạnh tranh gay gắt hơn khi VinFast đưa Limo Green và VF MPV 7 vào thị trường. Hai mẫu MPV điện này mới đây còn được điều chỉnh giảm giá niêm yết 20-35 triệu đồng.

Việc giảm sâu giá Veloz Cross có thể xem là động thái nhằm bảo vệ doanh số trước sức ép ngày càng rõ từ cả MPV chạy xăng lẫn xe điện.

Các đối thủ sử dụng động cơ xăng cũng liên tục tung ưu đãi. Mitsubishi Xpander được hỗ trợ tương đương 67-80 triệu đồng, còn Suzuki XL7 giảm khoảng 65 triệu đồng.

Với nhóm khách hàng chủ yếu là gia đình và người mua xe kinh doanh dịch vụ, chi phí vận hành có ảnh hưởng lớn đến quyết định lựa chọn. Vì vậy, việc giảm sâu giá Veloz Cross có thể xem là động thái nhằm bảo vệ doanh số trước sức ép ngày càng rõ từ cả MPV chạy xăng lẫn xe điện.