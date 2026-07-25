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Hyundai SantaFe 2027 sắp "đại phẫu", từ bỏ diện mạo gây tranh cãi

Tâm Võ

Hyundai đang chuẩn bị tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) dành cho SantaFe 2027 thế hệ mới với hàng loạt thay đổi đáng chú ý về thiết kế và kỹ thuật.

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Hyundai sắp ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) dành cho SantaFe 2027 mới với hàng loạt thay đổi đáng chú ý về thiết kế và kỹ thuật. Sau khi nguyên mẫu chạy thử bị bắt gặp với phần đầu xe gần như không còn lớp ngụy trang, chuyên trang Gotcha Cars đã dựng bản phác họa mới, hé lộ diện mạo được cho là khá sát với phiên bản thương mại.
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Điểm thay đổi lớn nhất tập trung ở phần đầu xe. Nếu SantaFe hiện tại gây ấn tượng bằng kiểu dáng vuông vức, đèn pha chữ H và phong cách lấy cảm hứng từ các mẫu SUV địa hình hạng sang, bản facelift được dự đoán sẽ chuyển sang ngôn ngữ thiết kế "Art of Steel" mới của Hyundai theo hướng tinh giản và hiện đại hơn.
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Qua bản dựng của Gotcha Cars, mặt ca-lăng được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn, các nan ngang màu đen nối liền hai bên đầu xe, tạo cảm giác bề thế hơn. Cụm đèn pha được thu gọn và ẩn vào hai đầu lưới tản nhiệt, trong khi dải đèn LED định vị ban ngày chuyển sang dạng đặt dọc, kéo dài từ nắp ca-pô xuống cản trước. Thiết kế này mang đến diện mạo sắc sảo và hiện đại hơn so với kiểu đèn chữ H trên mẫu xe hiện hành.
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Cản trước của Hyundai SantaFe 2027 cũng được làm mới với các mảng ốp hình học, khe hút gió mở rộng cùng tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc, giúp chiếc SUV vẫn giữ được vẻ khỏe khoắn nhưng bớt thô ráp. Nhìn từ góc ba phần tư đầu xe, SantaFe mới tạo cảm giác liền lạc và cân đối hơn, đồng thời cải thiện yếu tố khí động học.
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Ở thân xe, Hyundai được cho là sẽ giữ nguyên tỷ lệ tổng thể nhưng tinh chỉnh các đường gân theo phương ngang nhằm tạo cảm giác trường xe và thanh thoát hơn. Bộ mâm hợp kim thiết kế đa chấu hai tông màu cùng các chi tiết ốp đen quanh vòm bánh xe tiếp tục duy trì phong cách SUV.
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Phần đuôi xe của Hyundai SantaFe 2027 thế hệ mới dự kiến cũng được nâng cấp với cụm đèn hậu đặt dọc kết nối bằng dải đèn LED chạy ngang toàn chiều rộng, đồng thời dời vị trí biển số xuống cản sau để tăng tính thẩm mỹ.
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Việc Hyundai mạnh tay thay đổi thiết kế được cho là xuất phát từ phản ứng trái chiều của thị trường đối với SantaFe thế hệ hiện tại. Dù sở hữu ngoại hình khác biệt, phong cách vuông vức mang hơi hướng xe địa hình lại chưa nhận được sự đón nhận rộng rãi như kỳ vọng, đặc biệt khi đặt cạnh những đối thủ có thiết kế mềm mại hơn như Kia Sorento hay Toyota Highlander.
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Bản facelift của Hyundai SantaFe 2027 vì vậy được kỳ vọng sẽ giúp tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, nhất là các gia đình và người dùng đô thị. Không chỉ thay đổi ngoại hình, Hyundai cũng xác nhận sẽ nâng cấp hệ truyền động trên các phiên bản sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L.
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Theo đó, hộp số ly hợp kép 8 cấp (DCT) sẽ được thay thế bằng hộp số tự động sử dụng bộ biến mô nhằm cải thiện độ mượt khi vận hành ở tốc độ thấp, sau nhiều phản hồi của khách hàng về hiện tượng giật và chuyển số thiếu êm ái. Riêng phiên bản SantaFe Hybrid vẫn tiếp tục sử dụng động cơ tăng áp 1.6L kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Theo kế hoạch, Hyundai SantaFe facelift sẽ ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Hyundai SantaFe facelift 2027.
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