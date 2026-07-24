Toyota Crown 2027 ra mắt - khởi điểm từ 41.640 USD, tăng 200 USD

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Sự thật đáng kinh ngạc về sao neutron- vật chất nặng nhất vũ trụ Sau cái chết dữ dội của một ngôi sao khổng lồ, vũ trụ có thể tạo ra một vật thể nhỏ bé nhưng đặc và nặng đến mức thách thức nhận thức của con người.

Honda Civic FE e:HEV S+ SHIFT từ 980 triệu đồng tại Thái Lan, chờ về Việt Nam Honda vừa ra mắt Civic e:HEV 2026 tại thị trường Thái Lan với ba cấu hình EL, EL+ và RS, giá bán từ 949.000 - 1.259.000 baht (khoảng từ 740-980 triệu đồng).

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Nissan Z 2027 ra mắt - thêm bản số sàn, tăng giá 40 triệu đồng Nissan vừa ra mắt phiên bản nâng cấp cho mẫu xe thể thao Z. Đây là lần đầu tiên dòng xe mang mã thân RZ34 được tinh chỉnh kể từ khi ra mắt toàn cầu năm 2022.

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Giáo sư Đặng Văn Ngữ: Người trí thức hy sinh vì đất nước Ngày 1/4/1967, nhà khoa học Đặng Văn Ngữ cùng đồng đội hy sinh trong trận bom B52 tại chiến trường Trị - Thiên, khép lại cuộc đời tận hiến cho y học và Tổ quốc.