Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov từ chối đề nghị của ông Zelensky

AP đưa tin, ngày 23/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị ông Fedorov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới quân sự.

Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã bác bỏ những nỗ lực của ông Zelensky nhằm thuyết phục ông quay lại Chính phủ trong một vai trò khác.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: RBC-Ukraine.

Ông Mykhailo Fedorov tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ chức vụ nào khác ngoài vai trò Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng lãnh đạo Bộ Quốc phòng là một trong 3 vị trí "thực sự định hình diễn biến của cuộc chiến", bên cạnh chức vụ Tổng thống và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Ông Fedorov cho biết, ông muốn hoàn thành các cuộc cải cách tại Bộ Quốc phòng Ukraine, vốn bị gián đoạn sau khi mối quan hệ của ông trở nên xấu đi với Tổng Tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi.

“Không có vai trò nào khác nắm giữ quyền lực thực sự để chống tham nhũng trong mua sắm công, hoàn thành quá trình chuyển đổi của quân đội, lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bất đối xứng chống lại kẻ địch, loại bỏ sự thiếu trách nhiệm trong hệ thống,...”, ông nhấn mạnh về vị trí tại Bộ Quốc phòng.

Ông Mykhailo Fedorov bị cách chức tuần trước chỉ sau 6 tháng tại chức. Ông là một nhân vật trẻ tuổi vốn được công chúng yêu mến nhờ thành công trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Ông cũng đã mạnh tay trấn áp tham nhũng trong mua sắm quân sự.

Việc ông Fedorov bị cách chức đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên đường phố khắp Ukraine, gây áp lực lên Tổng thống Zelensky.

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