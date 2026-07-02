Khoa học & Đời sống

Thời sự

Ukraine lại tấn công nhà máy lọc dầu của Nga?

An An (Theo AP)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Ufa của Nga lần thứ hai trong vòng 1 tuần.

AP đưa tin, Tổng thống Zelensky ngày 1/7 thông báo, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ufa, một trong những nhà sản xuất dầu bôi trơn lớn nhất của Nga và nằm cách Ukraine hơn 1.000 km.

"Ukraine cũng tấn công một nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa ở vùng Penza của Nga, phía đông nam Moscow, cách Ukraine khoảng 500 km", Tổng thống Zelensky cho biết thêm.

aptongthongukrainezlensky.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP/Petros Karadjias.

Nga không xác nhận các cuộc tấn công này.

Trong khi đó, theo ông Oleg Melnichenko, Thống đốc vùng Penza, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công hai nhà máy công nghiệp ở thành phố Penza, làm bị thương hai người tại một trong hai nhà máy. Tuy nhiên, ông không nêu tên các nhà máy hoặc mô tả thiệt hại.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn 179 máy bay không người lái của Ukraine trên 16 khu vực của Nga, bán đảo Crimea đã sáp nhập, vùng biển Azov và Biển Đen.

Trước đó, hôm 28/6, hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga sau khi mảnh vỡ từ các máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ rơi trúng.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine liên tục tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu, bến cảng, kho chứa và đường ống dẫn, bằng tên lửa và máy bay không người lái do Ukraine tự phát triển và sản xuất.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga duy trì kênh đối thoại về Ukraine

Nguồn video: VTV
bài liên quan
#Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga #xung đột Nga - Ukraine #Nga #Ukraine #nhà máy lọc dầu Ufa
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Thời sự
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Từ nay, các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và mang lại hiệu quả thực tế cho người dùng; không thể chỉ báo cáo bằng văn bản, hội nghị hay kế hoạch.
back to top