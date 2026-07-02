Ukraine lại tấn công nhà máy lọc dầu của Nga?

AP đưa tin, Tổng thống Zelensky ngày 1/7 thông báo, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ufa, một trong những nhà sản xuất dầu bôi trơn lớn nhất của Nga và nằm cách Ukraine hơn 1.000 km.

"Ukraine cũng tấn công một nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa ở vùng Penza của Nga, phía đông nam Moscow, cách Ukraine khoảng 500 km", Tổng thống Zelensky cho biết thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP/Petros Karadjias.

Nga không xác nhận các cuộc tấn công này.

Trong khi đó, theo ông Oleg Melnichenko, Thống đốc vùng Penza, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công hai nhà máy công nghiệp ở thành phố Penza, làm bị thương hai người tại một trong hai nhà máy. Tuy nhiên, ông không nêu tên các nhà máy hoặc mô tả thiệt hại.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn 179 máy bay không người lái của Ukraine trên 16 khu vực của Nga, bán đảo Crimea đã sáp nhập, vùng biển Azov và Biển Đen.

Trước đó, hôm 28/6, hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga sau khi mảnh vỡ từ các máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ rơi trúng.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine liên tục tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu, bến cảng, kho chứa và đường ống dẫn, bằng tên lửa và máy bay không người lái do Ukraine tự phát triển và sản xuất.

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