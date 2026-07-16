Toyota Crown Crossover 2027 điều chỉnh chi tiết thiết kế từng gây tranh cãi

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An ninh Nga ngăn chặn vụ kế hoạch tập kích UAV của Ukraine Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn một âm mưu của Ukraine nhằm tấn công một trong những doanh nghiệp quốc phòng chiến lược ở vùng Moscow.

ADN cổ đại: Cỗ máy thời gian viết lại lịch sử loài người Từ những mẩu xương vụn và chiếc răng hóa thạch, các nhà khoa học đang dần viết lại nhiều chương quan trọng trong lịch sử loài người.

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Mitsubishi Xforce hybrid chuẩn bán tại Indonesia, chờ về Việt Nam Mitsubishi Motors sẽ chính thức gia nhập phân khúc xe hybrid tại Indonesia trong tuần này khi chuẩn bị ra mắt mẫu xe Hybrid Electric Vehicle (HEV) đầu tiên.

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